Його будували 7 років. Що сталось з легендарним ринком у Донецьку (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За СРСР його називали головним базаром міста
Однією з найунікальніших споруд в Україні є Критий ринок у Донецьку. Адже його дах виконано у формі купола зі скла.
"Телеграф" розповість, що відомо про ринок зараз та покаже, як він виглядає. Зауважимо, що Донецьк з 2014 року окуповано, тому достовірно, яка доля спіткала ринок невідомо.
Критий ринок — це ринок у Ворошилівському районі Донецька, який побудували у 1961 році. В часи СРСР його називали Колгоспний ринок. Тоді він вважався головним базаром міста, куди приїздили майже усі мешканці на закупи.
Цей ринок відомий на всю Україну своєю унікальною архітектурою. Адже його будівля — центрична композиція і купольне покриття. Купол має 768 вікон, зібраний з залізобетонних горизонтальних ярусів, кожний з яких має 24 секторних ребристих панелей. Панелі восьми нижніх ярусів мають круглі засклені отвори діаметром від 65 до 45 см, для полегшення купола. Загальний діаметр купола — 35,6 метрів.
Будували ринок понад 7 років. Тоді він, як й зараз, вважався складною архітектурною роботою. З його величчю може посперечатись хіба, що Бесарабський ринок в Києві. З першого дня існування Критого ринку тут продавали продукти, одяг, невеликі запчастини, а подекуди навіть дрібну худобу та птахів.
До російської окупації у 2014 році ринок також діяв і продовжував бути чи не найголовнішою торгівельною точкою міста. Як склалась доля Критого ринку зараз невідомо, однак ймовірніше він занепав. Адже економіка окупованих територій в дуже поганому стані, люди фактично виживають подекуди навіть без води.
Раніше "Телеграф" розповідав, яким був ринок "Патент" у Києві та що з ним сталося.