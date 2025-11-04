Його будували 7 років. Що сталось з легендарним ринком у Донецьку (фото)

За СРСР його називали головним базаром міста

Однією з найунікальніших споруд в Україні є Критий ринок у Донецьку. Адже його дах виконано у формі купола зі скла.

"Телеграф" розповість, що відомо про ринок зараз та покаже, як він виглядає. Зауважимо, що Донецьк з 2014 року окуповано, тому достовірно, яка доля спіткала ринок невідомо.

Критий ринок — це ринок у Ворошилівському районі Донецька, який побудували у 1961 році. В часи СРСР його називали Колгоспний ринок. Тоді він вважався головним базаром міста, куди приїздили майже усі мешканці на закупи.

Критий ринок у Донецьку у 1968

Купол Критого ринку у Донецьку

Цей ринок відомий на всю Україну своєю унікальною архітектурою. Адже його будівля — центрична композиція і купольне покриття. Купол має 768 вікон, зібраний з залізобетонних горизонтальних ярусів, кожний з яких має 24 секторних ребристих панелей. Панелі восьми нижніх ярусів мають круглі засклені отвори діаметром від 65 до 45 см, для полегшення купола. Загальний діаметр купола — 35,6 метрів.

Як виглядає Критий ринок у Донецьку

Будували ринок понад 7 років. Тоді він, як й зараз, вважався складною архітектурною роботою. З його величчю може посперечатись хіба, що Бесарабський ринок в Києві. З першого дня існування Критого ринку тут продавали продукти, одяг, невеликі запчастини, а подекуди навіть дрібну худобу та птахів.

До російської окупації у 2014 році ринок також діяв і продовжував бути чи не найголовнішою торгівельною точкою міста. Як склалась доля Критого ринку зараз невідомо, однак ймовірніше він занепав. Адже економіка окупованих територій в дуже поганому стані, люди фактично виживають подекуди навіть без води.

Влучання біля Критого ринку у Донецьку

Критий ринок у Донецьку після обстрілу

