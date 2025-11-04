Его строили 7 лет. Что произошло с легендарным рынком в Донецке (фото)

При СССР его называли главным базаром города

Одним из самых уникальных сооружений в Украине является Крытый рынок в Донецке. Ведь его крыша выполнена в форме купола из стекла.

"Телеграф" расскажет, что известно о рынке сейчас и покажет, как он выглядит. Заметим, что Донецк с 2014 года оккупирован, поэтому достоверно, какая участь постигла рынок неизвестно.

Крытый рынок — рынок в Ворошиловском районе Донецка, который построили в 1961 году. Во времена СССР его называли Колхозный рынок. Тогда он считался главным рынком города, куда приезжали почти все жители на закупки.

Крытый рынок в Донецке в 1968

Купол Крытого рынка в Донецке

Этот рынок известен на всю Украину своей уникальной архитектурой. Ведь его здание – центрическая композиция и купольное покрытие. Купол имеет 768 окон, собранный из железобетонных горизонтальных ярусов, каждый из которых имеет 24 секторных ребристых панелей. Панели восьми нижних ярусов имеют круглые остекленные отверстия диаметром от 65 до 45 см, для облегчения купола. Общий диаметр купола – 35,6 метров.

Как выглядит Крытый рынок в Донецке

Строили рынок более 7 лет. Тогда он, как и сейчас, числился сложной архитектурной работой. С его величием может поспорить разве что Бессарабский рынок в Киеве. С первого дня существования Крытого рынка здесь продавали продукты, одежду, небольшие запчасти, а иногда даже мелкий скот и птиц.

До российской оккупации в 2014 году рынок также действовал и продолжал быть едва ли не самой главной торговой точкой города. Как сложилась судьба Крытого рынка, сейчас неизвестно, однако вероятнее он пришел в упадок. Ведь экономика оккупированных территорий в очень плохом состоянии, люди фактически выживают иногда даже без воды.

Попадание возле Крытого рынка в Донецке

Крытый рынок в Донецке после обстрела

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был рынок "Патент" в Киеве и что с ним произошло.