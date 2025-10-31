Рус

Кримінальний ринок біля стадіону: яким був "Патент" у Києві та що з ним сталося

Наталя Граковська
Ринок "Патент" біля Республіканського стадіону
Ринок "Патент" біля Республіканського стадіону. Фото Stepan Stepanov, відкриті джерела, колаж "Телеграф"

На початку 90-х у Києві з’явилася величезна барахолка просто неба

У 1992 році в Києві, просто біля Республіканського стадіону (зараз НСК "Олімпійський"), відкрився ринок "Патент". Ця величезна стихійна барахолка просто неба, де торгували всім — від курток до "дефіциту", — швидко стала одним із найколоритніших і водночас суперечливих символів бурхливих 90-х.

Це була величезна барахолка просто неба, де продавали все: від дешевої одежі до шкіряних курток і шуб. Асортимент — типовий для тих років. На опорах трибун висіли куртки й пальта, на розкладних столах і картонних коробках громадилися купи товару, привезеного "човниками" з Туреччини. Купили за два долари — продали за двадцять. Від станції метро і до кінця вулиці Фізкультури тягнулася нескінченна смуга торгівлі. Тут можна було знайти нові речі, і вживані, і навіть щось рідкісне, "дефіцитне".

Ринок Патент Київ у 90-х старі фото
Торгівля велася біля трибун НСК "Олімпійський"

Основу продавців становили люди, яких у щасливий час важко було б уявити на ринку: інженери, наукові співробітники, робітники заводів. Заводи стояли, зарплату не платили, і багато хто виходив сюди просто, щоб вижити. Для них "Патент" став тимчасовим, але рятівним виходом — можливістю прогодувати сім’ю.

Проте разом із грошима та натовпами покупців прийшов і кримінал. За даними сторінки "Кріміналіст" у Facebook, неформальним "керівником" ринку був Гаррі Малик-заде Джибу, відомий на прізвисько "Джиба". Він запровадив систему так званих "страховок". Формально все виглядало законно: підприємці добровільно йшли до "відділу страхування", щоб оплатити "захист" товару. Фактично ж це була ретельно вибудувана схема поборів.

Київ у 90-ті — ринок Патент біля НСК Олімпіський
"Патент" не був спеціально обладнаний під торгівлю

Джиба діяв під прикриттям кримінального авторитета Володимира Нікулічева, відомого як "Пуля". Їх пов’язували не лише справи, а й особиста дружба. Після смерті Нікулічева Джіба ненадовго виїхав до Німеччини — саме там його згодом вбили. Його "справу" в Києві продовжив племінник — Віктор Авдишев, він же "Папа".

Якщо за часів Джиби та "Пулі" торговці віддавали приблизно десятину від заробітку, то з приходом Авдишева ставки зросли до 20–30%. Непокірних карали жорстко — били та позбавляли товару.

Облава на ринку Патент у Києві — старі фото
Затримання на "Патенті". Фото Stepan Stepanov

Спроби навести лад робилися. У листопаді 1992 року на "Патенті" пройшла масштабна облава: затримали 117 осіб, пов’язаних із різними київськими кримінальними структурами. Однак більшість незабаром відпустили після формальної фотозйомки та перевірки документів.

Навесні 1994 року ринок "Патент" офіційно закрили. Причини були очевидні: стихійність торгівлі, тіньова економіка, відсутність контролю та процвітаюче "кришування".

У 1996 році Республіканський стадіон став Національним спортивним комплексом "Олімпійський". Нині нічого не нагадує, що поряд із ним був скандально відомий ринок.

#Київ #НСК Олімпійський #Ретро #Стадіони #Старі фотографії