Збудували у XIX столітті за передовими технологіями: як виглядав Галицький ринок і що з ним зараз

Для того часу шість туалетів — це було прогресивно

В Україні є чимало старих ринків, які досі працюють, наприклад, Старокінний ринок в Одесі. Галицький ринок у Львові міг поступитися своїм місцем ТРЦ, але його відстояли місцеві жителі.

"Телеграф" вирішив розповісти цікаву історію цього місця та показати, як торгові ряди виглядали раніше й сьогодні.

Ще у XVII столітті на цьому місці кипіла торгівля. В архівних записах за 1666 згадуються торгові ряди, розташовані біля Галицьких, Краківських та Босяцьких воріт. Галицький ринок тоді був на однойменній площі — неподалік того місця, де сьогодні височить пам’ятник королю Данилові.

Галицький ринок у 70-х роках ХІХ століття на площі Галицькій

Будівництво ринку

Наприкінці XIX століття влада вирішила перенести ринок. У 1891 році місто викупило дві сусідні земельні ділянки біля Бернардинської площі (нині — площа Соборна, 12) і незабаром розпочало будівництво нового, сучасного торгового павільйону.

Новий Галицький ринок біля Галицької площі. Фото 1892

Роботи велися у 1892–1893 роках під керівництвом віденської фірми "Енд і Горн", яка також будувала Краківський ринок. Для Львова це був справжній прорив: під час зведення використовували найпередовіші технології кінця XIX століття — чавунно-скляний каркас, гарну вентиляцію, водогін та навіть шість туалетів із проточною водою. Усередині розмістилися 50 магазинів, 60 м’ясних лавок, 54 прилавки з бакалією та два м’ясні склади. Загальна вартість будівництва становила майже 80 тисяч злотих. З того часу Галицький ринок більше не змінював свого розташування.

Сучасність

Наприкінці 1990-х років ринок опинився під загрозою закриття. Муніципальна влада намагалася ліквідувати його, а 2004 року тодішній мер Львова Любомир Буняк навіть планував продати його під будівництво торгового центру. Проте мешканці міста виступили на захист історичного ринку, і він продовжив роботу. Цікаво, що у 2014 році, буквально по сусідству, справді відкрився торговий центр "Роксолана".

Галицький ринок у 2017 році

У 2005-2007 роках павільйон Галицького ринку пройшов реконструкцію — металевий каркас облицьовували цеглою, але частину оригінальної вхідної арки кінця XIX століття вдалося зберегти. Сьогодні ринок залишається чинним і належить братам Юрію та Володимиру Путасам. Перед його головним входом відвідувачів зустрічає великий квітковий павільйон — сучасна деталь, яка гармонійно доповнює атмосферу найстарішого ринку Львова.

Галицький ринок у 2017 році

