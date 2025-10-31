Кінець епохи? Легендарний ринок у Львові можуть знести та забудувати будинками (фото)

Житловий квартир на місці торгової точки може складатися із 15 багатоповерхових будинків

У Львові протягом багатьох років функціонує один із найпопулярніших у місті ринків, що розташований біля стадіону "Україна". Однак не виключено, що незабаром його історія може добігти кінця і місцевим доведеться лише сумно згадувати про улюблений базар.

Вся річ у тому, що на місці ринку збираються побудувати житловий квартал із 15 багатоповерхівок та офісів. Про це йдеться в плані території в районі вул. Липова Алея, оприлюднена міськрадою Львова, пише видання "Львівський портал".

Відомо, що план охоплює територію площею 7,6 га, яка розташована одразу біля стадіону "Україна". На цьому місці на сьогоднішній день розташовані торгові ряди ТЦ "Україна" та автостоянка.

Де на карті знаходиться ринок

Що відомо про ринок — його історія та фото

Базар навколо стадіону, який тоді ще називався "Дружба", утворився ще в 90-х роках і з того часу він став одним із найпопулярніших у місті. На цьому ринку продавали все, що не було в магазинах. У тому числі люди могли на ньому придбати (або обміняти) і нові, і вживані, і зарубіжні (в основному з Югославії) речі.

Восени 1989 року на стадіоні відбулося відзначення Дня міста. А на ринку люди тоді могли обміняти певні товари на харчові продукти чи інші речі.

До цього дня це місце приваблює безліч відвідувачів і місце серед городян вважається досить популярним.

Що хочуть збудувати на місці ринку

На двох земельних ділянках, загальна площа яких становить 2,8 га, хочуть збудувати житловий квартал, три офісні будівлі та дві споруди громадського призначення.

Квартал складатиметься з 15 багатоповерхових будинків (від 4 до 18 поверхів). Він розрахований на 2328 нових мешканців.

В одному з житлових будинків на нижньому поверсі хочуть зробити дитячий садок. Жодної іншої освітньої інфраструктури проєкт не передбачає.

Крім того, для нових мешканців збудують підземний паркінг, облаштують наземні автостоянки, місця для відпочинку та спортмайданчики. З боку стадіону "Україна" планується встановити шумозахисні екрани та висадити дерева.

Нижче на карті білим кольором буде позначено майбутні багатоповерхівки, будівлі бордового кольору під номерами №2,3,4 – офіси, №20,21 – споруди громадського призначення:

План будівництва

Також план території у районі вул. Липова Алея передбачає і встановлення дощової каналізації, системи відкритих лотків для відведення дощових вод, благоустрій вуличної мережі, влаштування зовнішнього освітлення та висаджування дерев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядав Галицький ринок у Львові та що з ним зараз.