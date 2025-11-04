Справа не в красі: чому люки роблять круглими, а не квадратними

Круг — ідеальна форма для люка, і цьому є логічне пояснення

Згадайте усі люки на дорогах, які ви бачили у своєму житті. У різних містах і країнах вони точно будуть круглі — ви ніколи не зустрінете квадратних, прямокутних чи трикутних. Як виявилося, цьому є логічне та технічне пояснення.

"Телеграф" розповідає, чому всюди всі каналізаційні люки мають круглу форму.

Чому люки круглі?

Кругла форма каналізаційних люків — ідеальна і найбільше підходить для виконання своєї функції. Цьому є два пояснення – круглі люки безпечніші, а ще вони простіші у виготовленні. Про це розповідає Ларрі Шекель у своїй книзі "Запитайте вчителя природничих наук: 250 відповідей на питання, які у вас завжди були про те, як насправді влаштовані повсякденні речі".

Безпека круглих люків у тому, що як їх не поверни, вони не проваляться і не утворять прірву в нетрі каналізації та підземних комунікацій. Як пояснює автор книги, всі отвори входу в каналізацію мають своєрідну "кромку" навколо краю отвору. Вона, власне, і тримає люк на місці. Кругла кришка не провалиться, як її не крути, бо вона завжди трохи ширша за отвори.

А квадратна, прямокутна чи овальна кришка люка могла б провалитися, якщо її випадково нахилити над входом у каналізацію Ларрі Шекель

Що стосується іншої причини, то суть у тому, що круглі кришки люків простіші у виробництві, а ще їх легше переміщати за допомогою перекочування. Також круглі люки простіше встановити на місце — їх не потрібно вирівнювати під будь-яким кутом.

