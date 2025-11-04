Це не для краси: навіщо білити дерева восени і як правильно це робити

Коли листя опаде, дерева в саду варто побілити

Побілка дерев – важлива частина догляду за садом восени. Це потрібно не тільки для краси, а більшою мірою для захисту дерев на зиму від впливу погоди та шкідників.

"Телеграф" розповідає, навіщо потрібно білити стовбури дерев у саду, як і чим це правильно робити, щоб сад благополучно пережив зиму.

Незважаючи на поширену думку про те, що побілка дерев — це пережиток радянського минулого і потрібна виключно для краси, виявилося, що це потрібно для захисту саду. Про це розповіла досвідчена дачниця Олеся Василівна у своєму тік-ток відео. За її словами, побілка – важлива частина догляду за деревами восени та підготовка їх до зими.

Взимку дерева можуть зазнавати перепадів температур і навіть сонячних опіків, оскільки вдень може бути тепло, а вночі — морози. Побілка стовбурів у цьому випадку захистить від такого впливу погодних умов і запобігатиме появі тріщин у корі, що у свою чергу стане профілактикою грибкових захворювань.

Білити дерева потрібно не повністю, а лише стовбур — від землі до нижніх гілок. Робити це можна як тільки опаде все листя і дерево "впаде в сплячку".

До речі, побілка також захистить дерево від шкідників — личинки не виживуть у корі, якщо її буде оброблено. Також побілене дерево не обгризатимуть зайці чи інші дикі тварини.

Щоб приготувати розчин для побілки, змішайте в ємності 2 кілограми гашеного вапна, 300 г мідного купоросу, 100 г клею ПВА і 10 літрів води. Все це можна наносити на стовбури дерев у сухий день, бажано за температури від +5 до +10 градусів.

