Дело не в красоте: почему люки делают круглыми, а не квадратными

Круг — идеальная форма для люка, и этому есть логическое объяснение

Вспомните все люки на дорогах, которые вы видели в своей жизни. В разных городах и странах они точно будут круглые — вы никогда не встретите квадратные, прямоугольные или треугольные. Как оказалось, этому есть логическое и техническое объяснение.

"Телеграф" рассказывает, почему везде все канализационные люки имеют круглую форму.

Почему люки круглые?

Круглая форма канализационных люков — идеальная и наиболее подходит для выполнения своей функции. Это имеет два объяснения — круглые люки более безопасны, а еще они более просты в изготовлении. Об этом рассказывает Ларри Шекель в своей книге "Спросите учителя естественных наук: 250 ответов на вопросы, которые у вас всегда были о том, как на самом деле устроены повседневные вещи".

Безопасность круглых люков в том, что как их ни поверни, они не провалятся и не образуют пропасть в нетри канализации и подземных коммуникаций. Как объясняет автор книги, у всех отверстий входа в канализацию есть своеобразная "кромка" вокруг края отверстия. Она, собственно, и удерживает люк на месте. Круглая крышка не провалится, как ее не крути, потому что она всегда чуть шире отверстия.

А квадратная, прямоугольная или овальная крышка люка могла бы провалиться, если ее случайно наклонить над входом в канализацию Ларри Шекель

Что касается другой причины, то суть в том, что круглые крышки люков проще в производстве, а еще их легче перемещать с помощью перекатывания. Также круглые люки проще установить на место — их не нужно выравнивать под каким бы то ни было углом.

