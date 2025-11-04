Мінфін стежить: смішні меми про "тисячу Зеленського"

Перепалки про те, куди краще направити гроші замість програми "Зимова підтримка" заполонили інтернет

З 1 грудня в Україні запрацює програма "Зимова підтримка". Усі українці зможуть отримати від держави 1000 гривень, а деякі категорії – 6500 гривень, щоби витратити їх на комунальні послуги та інші потреби.

Українці вже обговорюють нову "тисячу Зеленського" в соцмережах. "Телеграф" створив кілька мемов із цього приводу.

На одному з мемів зображено жінку, яка суворо запитує свого чоловіка, де він узяв гроші.

Мем про "тисячу Зеленського"

Також ми показали чоловіка, який переконано відмовляється від державної допомоги, але змінює думку після того, як отримав рахунок за комунальні послуги.

Не забули і про посилення фіскалізації в Україні, зобразивши, як Мінфін тихенько стежить за появою у громадян додаткових коштів.

Також "Телеграф" показав емоційну гойдалку українців, пов’язану з фінансовим становищем. У передчутті отримання "Зимової підтримки" людина збирається побалувати себе смаколиками, але все псують ті самі рахунки за комуналку.

У мемах ми обіграли обговорення у соцмережах, у яких українці сперечаються про те, куди було найкраще спрямувати ці гроші. Баталії на цю тему спалахують не жартівливі.

До ексклюзивної добірки вирішили додати кумедний мем із соцмереж, де Наполеон наказує роздати по тисячі. Це відсилка до російсько-української комедії "Ржевський проти Наполеона", яка вийшла у прокат 25 січня 2012 року. У кінострічці Володимир Зеленський зіграв Наполеона Бонапарта, а також виступав її продюсером. Проте фільм внесено до чорного списку Мінкульту. Причина заборони в тому, що російський комік Юрій Гальцев, який грав у ньому, включений до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Нагадаємо, до "Зимової підтримки" увійдуть як діючі програми, так і нові заходи допомоги населенню. Тисячу гривень можуть видати майже всім, хто звернеться по допомогу, 6500 гривень — лише деяким категоріям населення.