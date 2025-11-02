"Зимова підтримка" від держави: кому та на що роздадуть гроші

Отримати можна буде аж до 6500 гривень — але не абсолютно усім українцям

В Україні вже з 1 грудня цього року запрацює програма "Зимова підтримка", спрямована перш за все на підтримку соціально незахищених верств населення в умовах зими та російських атак на енергетику. Планується, що українці зможуть отримати від держави мінімум 1000, а максимум — 6500 гривень, щоб витратити їх на комунальні послуги та інші потреби.

Що треба знати:

До "Зимової підтримки" увійдуть як чинні програми, так і нові заходи допомоги населенню

Тисячу гривень можуть видати майже всім, хто звернеться по допомогу, 6500 гривень — тільки деяким категоріям населення

Деталі щодо усіх програм, які складають "Зимову підтримку", обіцяють оприлюднити пізніше

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко пообіцяла 1 листопада, що до "Зимової підтримки" увійдуть програми, які вже діють та якими користується населення. На що саме можуть розраховувати українці вже зараз:

фіксовані ціни на енергоносії;

житлові субсидії для оплати комунальних послуг;

допомога для ОСББ у підвищенні енергоефективності;

компенсації за придбання генераторів;

мораторій на відключення електроенергії в прифронтових районах;

виплата внутрішньо переміщеним особам (ВПО) допомоги на закупівлю дров.

Водночас планується додати низку нових заходів для підтримки населення. В першу чергу, як і минулого року, буде запроваджено програму одноразових державних "зимових" виплат — це складе щонайменше тисячу гривень. Окрім цього, окрему грошову допомогу роздадуть уразливим категоріям населення — це ВПО, родини з дітьми та люди, що втратили роботу через війну.

Ще з цікавого — це безкоштовна державна програма комплексного обстеження здоров'я для людей віком від 40 років та безкоштовні подорожі потягами "Укрзалізниці" на відстань до 3000 (!) кілометрів. Свириденко пообіцяла, що пізніше буде детально оприлюднено усе, що стосується кожного з пунктів програми підтримки.

А гроші-то дадуть?

Тим часом, як пише РБК-Україна, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в коментарі підтвердив, що громадянам будуть виплачувати гроші та навіть оголосив суму — від 1000 до 6500 гривень. При цьому отримати тисячу може майже кожен, хто звернеться. А ось отримати виплату до 6500 гривень буде не так просто.

За словами Улютіна, на разову допомогу у розмірі 6500 гривень можуть розраховувати лише визначені категорії громадян:

сім'ї з дітьми;

сім'ї з дітьми, над якими є опіка;

дитячі будинки сімейного типу;

діти з малозабезпечених сімей;

люди з I групою інвалідності з-поміж ВПО;

одинокі пенсіонери.

З гарного — цю суму в 6500 гривень можна буде витратити не тільки на оплату комунальних послуг. У список дозволених витрат входять продукти харчування, ліки та теплий одяг. За словами міністра, в його установі вже готові виносити проєкт акту про "Зимову підтримку" на найближче засідання уряду.

Щодо 1000 гривень — як і того року, її видадуть усім громадянам, які звернуться по допомогу в грудні. Проте список дозволених витрат розшириться у порівнянні з тогорічним: до нього увійдуть витрати на проїзд, на ліки та деякі інші напрямки.

