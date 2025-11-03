"Уходьте, містер понеділок": смішні меми та приколи про початок робочого тижня

Жартували й про те, як правильно "ховатись" від понеділка

Понеділок досить часто важкий день, а особливо, якщо це початок робочого місяця. Однак українці не впадають у негатив, а навпаки — створюють смішні меми про перший день тижня.

"Телеграф" зібрав найдотепніші жарти та меми про понеділок. На більшості з них зображені котики.

Одним з найсмішніших мемів є той, де великий та чорний кіт зганяє зі стола меншого пухнастика та сідає на його місце. Саме так українці уявляють прихід понеділка, адже скільки б не відпочивав, а на роботу йти все одно не хочеться. Тому ранок в перший робочий день може комусь нагадувати стрибок у вир водоспаду.

Саме тому були й жарти про те, як правильно "ховатись" від понеділка, аби він не помітив тебе. До того ж у перший робочий день важких зітхань не оминути. Ще зранку точно лунатимуть на роботі звуки не висипання, тобто позіхання.

Жартували українці й про те, як більшість планує на вихідних виспатись, відпочити, а фактично зранку у дзеркалі заспана сова, яка ледь розплющує очі.

