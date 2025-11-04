Минфин следит: смешные мемы о "тысяче Зеленского"

Перепалки о том, куда лучше направить деньги вместо программы "Зимняя поддержка" заполонили интернет

С 1 декабря в Украине заработает программа "Зимняя поддержка". Все украинцы смогут получить от государства 1000 гривен, а некоторые категории – 6500 гривен, чтобы потратить их на коммунальные услуги и другие нужды.

Украинцы уже вовсю обсуждают новую "тысячу Зеленского" в соцсетях. "Телеграф" создал несколько мемов по этому поводу.

На одном из мемов изображена женщина, которая строго спрашивает своего мужа, где он взял деньги.

Мем о "тысяче Зеленского"

Также мы показали мужчину, который убежденно отказывается от государственной помощи, но меняет мнение, после того как получил счет за коммунальные услуги.

Не забыли и об усилении фискализации в Украине, изобразив как Минфин тихонько следит за появлением у граждан дополнительных средств.

Также "Телеграф" показал эмоциональные качели украинцев, связанные с финансовым положением. В предвкушении получения "зимней поддержки" человек собирается побаловать себя вкусняшками, но все портят все те же счета за коммуналку.

В мемах мы обыграли обсуждения в соцсетях, в которых украинцы спорят о том, куда было лучше всего направить эти деньги. Баталии на эту тему разгораются не шуточные.

К эксклюзивной подборке решили добавить забавный мем из соцсетей, где Наполеон приказывает раздать по тысяче. Это отсылка к российско-украинской комедии "Ржевский против Наполеона", которая вышла в прокат 25 января 2012 года. В киноленте Владимир Зеленский сыграл Наполеона Бонапарта, также он выступал ее продюсером. Однако фильм внесен в черный список Минкульта. Причина запрета в том, что игравший в нем российский комик Юрий Гальцев включен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Напомним, в "Зимнюю поддержку" войдут как действующие программы, так и новые меры помощи населению. Тысячу гривен могут выдать почти всем, кто обратится за помощью, 6500 гривен — только некоторым категориям населения.