Минфин следит: смешные мемы о "тысяче Зеленского"
Перепалки о том, куда лучше направить деньги вместо программы "Зимняя поддержка" заполонили интернет
С 1 декабря в Украине заработает программа "Зимняя поддержка". Все украинцы смогут получить от государства 1000 гривен, а некоторые категории – 6500 гривен, чтобы потратить их на коммунальные услуги и другие нужды.
Украинцы уже вовсю обсуждают новую "тысячу Зеленского" в соцсетях. "Телеграф" создал несколько мемов по этому поводу.
На одном из мемов изображена женщина, которая строго спрашивает своего мужа, где он взял деньги.
Также мы показали мужчину, который убежденно отказывается от государственной помощи, но меняет мнение, после того как получил счет за коммунальные услуги.
Не забыли и об усилении фискализации в Украине, изобразив как Минфин тихонько следит за появлением у граждан дополнительных средств.
Также "Телеграф" показал эмоциональные качели украинцев, связанные с финансовым положением. В предвкушении получения "зимней поддержки" человек собирается побаловать себя вкусняшками, но все портят все те же счета за коммуналку.
В мемах мы обыграли обсуждения в соцсетях, в которых украинцы спорят о том, куда было лучше всего направить эти деньги. Баталии на эту тему разгораются не шуточные.
К эксклюзивной подборке решили добавить забавный мем из соцсетей, где Наполеон приказывает раздать по тысяче. Это отсылка к российско-украинской комедии "Ржевский против Наполеона", которая вышла в прокат 25 января 2012 года. В киноленте Владимир Зеленский сыграл Наполеона Бонапарта, также он выступал ее продюсером. Однако фильм внесен в черный список Минкульта. Причина запрета в том, что игравший в нем российский комик Юрий Гальцев включен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Напомним, в "Зимнюю поддержку" войдут как действующие программы, так и новые меры помощи населению. Тысячу гривен могут выдать почти всем, кто обратится за помощью, 6500 гривен — только некоторым категориям населения.