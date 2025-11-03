Кожен українець може отримати від 1000 до 6500 грн. Що для цього треба зробити

Для отримання грошей треба буде подавати заявку

З 1 грудня в Україні запрацює програма "Зимова підтримка". Всі українці зможуть отримати від держави 1000 гривень, а деякі категорії — 6500 гривень, щоб витратити їх на комунальні послуги та інші потреби.

Що треба знати:

Програма "Зимова підтримка" повертається у розширеному вигляді

Кожен зможе отримати по 1000 гривень на оплату комуналки, ліки та інші зимові потреби

Програма стартує 1 грудня, як оформити допомогу

Йдеться про разові виплати, які перш за все можна буде витратити на оплату комунальних послуг. Але у список дозволених витрат для тих, хто отримає 6500 гривень входять продукти харчування, ліки та теплий одяг. 1000 гривень дозволять витрачати на проїзд, на ліки та деякі інші напрямки.

Хто має право на отримання 6500 гривень

сім'ї з дітьми;

сім'ї з дітьми, над якими є опіка;

дитячі будинки сімейного типу;

діти з малозабезпечених сімей;

люди з I групою інвалідності з-поміж ВПО;

одинокі пенсіонери

Як отримати гроші за програмою "Зимова підтримка"

Більше деталей про програму має з'явитися 15 листопада. Поки інформації про те, як їх отримати, немає. Відомо, що звернутися по допомогу потрібно буде в грудні.

Програма "Зимова підтримка" в Україні діє вже другий рік. Можна припустити, що порядок отримання грошей буде таким самим, як торік.

Подати заявку на виплати можна було як онлайн, так і офлайн. Онлайн це робилося в застосунку "Дія" — батьки подавали заявку на себе та дітей. Обов'язковим було відкриття віртуальної картки "Національний кешбек". Кошти нараховували на неї автоматично.

Також можна було подати заявку у відділенні банку або "Укрпошти". В банківському відділенні для цього необхідний паспорт та ідентифікаційний код. В "Укрпошті" допомогу отримували, зокрема, пенсіонери та люди з інвалідністю, які отримують виплати через пошту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що торік українці вигадали хитру схему, як вивести "тисячу Зеленського", але їх викрили.