Відключили світло? Ось як швидко висушити постільну білизну

Швидко висушити постільну білизну можна у будь-якій квартирі чи будинку

В умовах постійних відключень електроенергії стає складніше займатися побутовими справами. Наприклад, сушити волосся без фену або постільну білизну без електричної сушарки.

Користувачка мережі поділилася простим лайфхаком у Threads, як можна швидко висушити постільну білизну без електроенергії. Потрібно взяти звичайну сушку для одягу та прикріпити до неї простирадло з обох боків за крайні резинки. Тоді простирадло буде у розгорнутому стані й швидше висохне. Такий простий лайфхак зекономить вам час.

Так можна швидко висушити постільну білизну, скриншот з мережі

Також деякі користувачі радять повісити простирадло чи інші частини постільної білизни на двері. Тоді воно теж доволі швидко висохне. У сонячний день оптимально розвісити постільну білизну на мотузці на вулиці або на балконі, відкривши вікно.

Деякі практикують сушіння постільної білизни за допомогою рушників. Потрібно постелити великі рушники на підлогу, а зверху — простирадло. Притискайте його руками або ногами, аби рушник поглинув воду. Це потребує більше зусиль, однак також ефективно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна швидко полагодити сушарку для одягу. Для цього не потрібно витрачатися.