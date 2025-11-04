Отключили свет? Вот как быстро высушить постельное белье

Быстро высушить постельное белье можно в любой квартире или доме

В условиях постоянных отключений электроэнергии становится труднее заниматься бытовыми делами. Например, сушить волосы без фена или постельное белье без электрической сушилки.

Пользователь сети поделилась простым лайфхаком в Threads, как можно быстро высушить постельное белье без электроэнергии. Нужно взять обычную сушку для одежды и прикрепить к ней простыню с обеих сторон за крайние резинки. Тогда простыня будет в развернутом состоянии и быстрее высохнет. Такой простой лайфхак сэкономит время.

Так можно быстро высушить постельное белье, скриншот из сети

Также некоторые пользователи советуют повесить простыню или другие части постельного белья на двери. Тогда оно тоже довольно быстро высохнет. В солнечный день оптимально развесить постельное белье на веревке на улице или на балконе, открыв окно.

Некоторые практикуют сушку постельного белья с помощью полотенец. Нужно постелить большие полотенца на пол, а сверху — простыню. Прижимайте ее руками или ногами, чтобы полотенце поглотило воду. Это требует больше усилий, но также эффективно.

