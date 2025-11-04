Рус

Світло вимкнули, а голова мокра: як швидко висушити волосся

Вікторія Козар
Новина оновлена 04 листопада 2025, 15:27
Лайфхаки з сушіння волосся без електроенергії. Фото Колаж "Телеграфу" / Freepik

Щоб посушити волосся без фена, вам знадобляться рушники

Відключення електроенергії у будинках створює багато незручностей. Зокрема, немає можливості скористатися феном після миття волосся. У мережі показали, що можна зробити у такій ситуації.

У соцмережі Threads користувачка мережі поцікавилась, як можна висушити волосся без електроенергії. Їй порадили кілька варіантів, як діяти. Зокрема, можна придбати фен, який працює від павербанку або варіанти на акумуляторі. Тоді не потрібно електроенергії.

Як сушити волосся без світла поради
Можна скористатися феном, який працює від павербанку, скриншот з Threads
Чим сушать волосся коли нема світла
Можна використати фен на акумуляторі, скриншот з Threads

Деякі користувачі порекомендували покласти рушник на диван і трясти головою, щоб волосся швидше висохло. Також можна скрутити рушник, немов скакалку і бити ним по волоссю.

Лайфхаки з сушіння волосся без світла
Можна крутити головою перед собою, щоб висушити волосся, скриншот з Threads

Ще один варіант буде корисним, якщо у вас є автівка. Тоді потрібно увімкнути пічку й сушити волосся біля неї.

Чим висушити волосся коли нема світла
Можна сушити волосся біля пічки в авто, скриншот з Threads

Дехто радить загорнути волосся у сухий рушник на кілька хвилин. Це треба зробити щонайменше тричі, аби волосся висохло. Також рекомендують використовувати рушники з мікрофібри, оскільки вони найкраще вбирають вологу.

Сушимо волосся рушником
Можна посушити волосся рушником, скриншот з Threads

