Світло вимкнули, а голова мокра: як швидко висушити волосся

Щоб посушити волосся без фена, вам знадобляться рушники

Відключення електроенергії у будинках створює багато незручностей. Зокрема, немає можливості скористатися феном після миття волосся. У мережі показали, що можна зробити у такій ситуації.

У соцмережі Threads користувачка мережі поцікавилась, як можна висушити волосся без електроенергії. Їй порадили кілька варіантів, як діяти. Зокрема, можна придбати фен, який працює від павербанку або варіанти на акумуляторі. Тоді не потрібно електроенергії.

Можна скористатися феном, який працює від павербанку, скриншот з Threads

Можна використати фен на акумуляторі, скриншот з Threads

Деякі користувачі порекомендували покласти рушник на диван і трясти головою, щоб волосся швидше висохло. Також можна скрутити рушник, немов скакалку і бити ним по волоссю.

Можна крутити головою перед собою, щоб висушити волосся, скриншот з Threads

Ще один варіант буде корисним, якщо у вас є автівка. Тоді потрібно увімкнути пічку й сушити волосся біля неї.

Можна сушити волосся біля пічки в авто, скриншот з Threads

Дехто радить загорнути волосся у сухий рушник на кілька хвилин. Це треба зробити щонайменше тричі, аби волосся висохло. Також рекомендують використовувати рушники з мікрофібри, оскільки вони найкраще вбирають вологу.

Можна посушити волосся рушником, скриншот з Threads

