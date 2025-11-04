Потужний спалах на Сонці вдарив по Землі: де вже зафіксовано збої зв’язку

Така сонячна активність також може впливати на роботу супутників, навігаторів та стільникового зв’язку

У вівторок, 4 листопада, потужний спалах вищого класу стався на Сонці. Це астрофізичне явище може спричинити збої радіозв’язку на Землі, що й сталося в Кораловому морі.

Про це повідомляє Earth Sky. Така сонячна активність також може впливати на роботу супутників, GPRS та мобільного зв’язку.

"Спалах класу M3.5 в області AR4274 досяг свого піку о 1:48 UTC 4 листопада. Незабаром після вибуху сталося відключення радіозв’язку рівня R1 (помірне) над Соломоновими островами в Кораловому морі, на північний схід від Австралії", — йдеться у публікації.

Ця подія також здатна вплинути на роботу супутників, навігаційних систем та стільникового зв’язку. Іноді спалахи на світилі викликають північне сяйво навіть у середніх широтах, часто – магнітні бурі.

Спалах на Сонці 4 листопада 2025

Що таке магнітні бурі

Магнітна буря – явище, спричинене спалахами та вибухами на Сонці, внаслідок яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко рухаються по різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається вченими магнітними бурями або сонячними бурями.

