З снігопадами, чи ні? Зима 2026 буде нетиповою для України — синоптик

Сильних морозів не варто чекати

Українців цієї зими очікує нестійка погода з короткими періодами похолодання, але без тривалих морозів. Про це розповів колишній очільник Укргідрометцентру, відомий метеоролог Микола Кульбіда.

Попри можливі "жорсткі" спади температури, такі епізоди триватимуть недовго. Головна причина — глобальні кліматичні зміни, які вже істотно вплинули на характер українських зим.

"Ми навіть не можемо собі уявити довгу холодну зиму. Для цього просто немає жодних підстав", — наголосив Кульбіда

За словами Кульбіди, клімат в Україні поступово переходить до м’якшого типу. Середня температура взимку зростає, а сніговий покрив з кожним роком стає менш стабільним.

"Як і попередні роки, майбутня зима, швидше за все, буде малосніжною", — зазначив метеоролог. На заході України зазвичай випадає набагато більше снігу. Але загалом по країні його справді мало. Сніговий покрив буде нестійким — він то з’являтиметься, то зникатиме", — зазначив Кульбіда.

Зима. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Останніми роками такі погодні тенденції стали нормою для України. Короткі зими з рясними дощами замість снігу — наслідки глобального потепління. За останні десятиліття середньорічна температура в Україні зросла більш ніж на 3 °C. Зими стали коротшими приблизно на місяць, а кількість днів зі сталим сніговим покривом — удвічі меншою, ніж у 1980-х роках.

