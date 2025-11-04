Мощная вспышка на Солнце ударила по Земле: где уже зафиксированы сбои связи

Такая солнечная активность также может влиять на работу спутников, навигаторов и сотовой связи

Во вторник, 4 ноября, мощная вспышка высшего класса произошла на Солнце. Это астрофизическое явление может вызвать сбои радиосвязи на Земле, что и произошло в Коралловом море.

Об этом сообщает Earth Sky. Такая солнечная активность также может влиять на работу спутников, GPRS и мобильной связи.

"Вспышка класса M3.5 в области AR4274 достигла своего пика в 1:48 UTC 4 ноября. Вскоре после взрыва произошло отключение радиосвязи уровня R1 (умеренное) над Соломоновыми островами в Коралловом море, к северо-востоку от Австралии", – говорится в публикации.

Это событие также способно оказать влияние на работу спутников, навигационных систем и сотовой связи. Иногда вспышки на светиле вызывают северное сияние даже на средних широтах, часто – магнитные бури.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – явление, вызванное вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

