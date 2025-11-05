Є три неочевидні причини. Чому ваш собака крутиться перед тим, як прилягти?

Така поведінка тварини має пояснення

Господарі собак напевно спостерігали кумедну картину, коли їхній улюбленець підходить до свого місця для сну, кілька разів крутиться навколо своєї осі, шкребе лапами і тільки потім лягає. Це виглядає цікаво та весело, проте такій поведінці собаки є як мінімум три причини.

"Телеграф" розповідає, навіщо собаки крутяться перед тим, як лягти спати у своєму улюбленому місці.

Три причини дивного крутіння собаки

Серед найпоширеніших причин, чому собака крутиться перед сном – інстинкти, регуляція температури та виділення запахів, пише сайт VOG DOG.

Давні інстинкти

Така поведінка собаки може пояснюватися інстинктом, що глибоко вкорінився — перед тим, як лягти, тварина обов’язково перевіряла місце відпочинку. Песикам важливо почуватися у безпеці під час сну. Дикі предки собак таким крутінням виганяли з трави змій та комах. Цей інстинкт залишився у собак, навіть незважаючи на те, що тепер вони мешкають у квартирах у затишних умовах.

Регулювання температури та зручності

У собаки є потреба знайти ідеальне місце і позу для сну. А ще вони можуть робити собі "гніздечко", згортаючи килимок або ковдру, на якій сплять. У холодні дні так буде тепліше, а в спекотні — це спосіб охолодитись. А те, що собака лапкою гребе підлогу, може означати, що вона інтуїтивно шукає комфортну текстуру місця для сну і прибирає все зайве, щоб розслабитись під час сну.

Запахи та "мітка" території

Крутінням у місці, де собака спить, вона позначає свою територію. На подушечках лап вашого улюбленця є потові залози, які виділяють індивідуальний запах. Такою поведінкою собака залишає свій ароматний слід і ніби каже: "Це моє місце, я тут головний". Це працює на рівні інстинкту, навіть якщо у будинку немає інших тварин. Песику дуже важливо позначити своє місце.

