Есть три неочевидные причины. Почему ваша собака вертится перед тем, как прилечь?

Галина Струс
Собака не просто так вертится на своей лежанке
Такое поведение животного имеет объяснение

Хозяева собак наверняка наблюдали забавную картину, когда их любимец подходит к своему месту для сна, несколько раз крутится вокруг своей оси, скребет лапами и только потом ложится. Это выглядит интересно и весело, однако такому поведению собаки есть как минимум три причины.

"Телеграф" рассказывает, зачем собаки крутятся перед тем, как лечь спать в своем любимом месте.

Три причины странного верчения собаки

Среди самых распространенных причин, почему собака крутится перед сном — инстинкты, регуляция температуры и улавливание запахов, пишет сайт V.O.G DOG.

  • Давние инстинкты

Такое поведение собаки может объясняться глубоко укоренившимся инстинктом — перед тем, как лечь, животное обязательно проверяло место отдыха. Песикам важно чувствовать себя в безопасности во время сна. Дикие предки собак таким кручением выгоняли из травы змей и насекомых. Этот инстинкт остался у собак, даже несмотря на то, что теперь они живут в квартирах в уютных условиях.

  • Регулирование температуры и удобства

У собаки есть потребность — найти идеальное место и позу для сна. А еще они могут делать себе "гнездышко", сворачивая коврик или одеяло, на котором спят. В холодные дни так будет теплее, а в жаркие — это способ охладиться. А то, что собака лапкой гребет пол, может означать, что она интуитивно ищет комфортную текстуру места для сна и убирает все лишнее, чтобы расслабиться во время сна.

  • Запахи и "метка" территории

Кручением в месте, где собака спит, она обозначает свою территорию. На подушечках лап вашего любимца есть потовые железы, которая выделяют индивидуальный запах. Таким поведением собака оставляет свой ароматный след и как будто говорит: "Это мое место, я здесь главный". Это работает на уровне инстинкта, даже если в доме нет других животных. Песику очень важно обозначить свое место.

