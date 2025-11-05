Есть три неочевидные причины. Почему ваша собака вертится перед тем, как прилечь?

Такое поведение животного имеет объяснение

Хозяева собак наверняка наблюдали забавную картину, когда их любимец подходит к своему месту для сна, несколько раз крутится вокруг своей оси, скребет лапами и только потом ложится. Это выглядит интересно и весело, однако такому поведению собаки есть как минимум три причины.

"Телеграф" рассказывает, зачем собаки крутятся перед тем, как лечь спать в своем любимом месте.

Три причины странного верчения собаки

Среди самых распространенных причин, почему собака крутится перед сном — инстинкты, регуляция температуры и улавливание запахов, пишет сайт V.O.G DOG.

Давние инстинкты

Такое поведение собаки может объясняться глубоко укоренившимся инстинктом — перед тем, как лечь, животное обязательно проверяло место отдыха. Песикам важно чувствовать себя в безопасности во время сна. Дикие предки собак таким кручением выгоняли из травы змей и насекомых. Этот инстинкт остался у собак, даже несмотря на то, что теперь они живут в квартирах в уютных условиях.

Регулирование температуры и удобства

У собаки есть потребность — найти идеальное место и позу для сна. А еще они могут делать себе "гнездышко", сворачивая коврик или одеяло, на котором спят. В холодные дни так будет теплее, а в жаркие — это способ охладиться. А то, что собака лапкой гребет пол, может означать, что она интуитивно ищет комфортную текстуру места для сна и убирает все лишнее, чтобы расслабиться во время сна.

Запахи и "метка" территории

Кручением в месте, где собака спит, она обозначает свою территорию. На подушечках лап вашего любимца есть потовые железы, которая выделяют индивидуальный запах. Таким поведением собака оставляет свой ароматный след и как будто говорит: "Это мое место, я здесь главный". Это работает на уровне инстинкта, даже если в доме нет других животных. Песику очень важно обозначить свое место.

