Чи можуть риби потонути? Відповідь на це питання введе вас у ступор

Це може здатися дивним, оскільки вважається неможливим

Люди не можуть жити під водою, бо не зможуть там дихати. А як щодо риб та інших морських тварин? Чи можуть вони задихнутися чи потонути у воді?

"Телеграф" розповідає, як дихають риби у воді, чи можуть вони потонути чи задихнутися.

Чи можуть риби потонути?

Можуть — і потонути, і задихнутися. Однак це завжди відбувається по-різному і часто не обходиться без допомоги людини, пише сайт Live Science.

Більшість видів риб дихають киснем, розчиненим у воді. У них для цього є зябра. Однак якщо цей орган у риби пошкоджений, вона може задихнутися. Чисто технічно вона не тоне, тому що не вдихає воду через рот, пропускаючи її через зябра, а задихається і вмирає, втрачаючи доступ до кисню. Але по суті це одне й теж.

Риба у воді може потонути, а точніше задихнутися. Фото: Getty Images

Пошкодити зябра можуть рибальські снасті, що призведе до загибелі риби. Також перекрити доступ кисню рибі можуть патогенні мікроорганізми або бактерії, які прикріплюються до зябер, розмножуються на них і зрештою перекривають кисень.

Багато видів риб змушені постійно плавати, щоб своїм рухом забезпечувати потік води та кисню в ній через зябра. Якщо така риба потрапить у пастку і втратить можливість рухатися, вона загине.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому люки роблять круглими, а чи не квадратними. Відповідь вас здивує.