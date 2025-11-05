Гуцульський шик посеред Києва. Як виглядав культовий ресторан "Дубки" та чим там пригощали (фото)

Там відзначали весілля, співали артисти та знімали кіно

У далеких 1970-х роках у Києві відкрився ресторан "Дубки", який став культовим. Ресторан, який вважається одним з найстаріших у столиці, розташовано у Шевченківському районі у мальовничій парковій зоні на вулиці Стеценка.

"Телеграф" розповідає, якими були "Дубки" у часи свого розквіту. Заклад славився оригінальним дизайном в стилі гуцульського житла, смачними та різноманітними стравами. У ресторані виступали відомі артисти та знімали кіно.

Ресторан "Дубки" на початку 80-х

Вхід у ресторан

Фасад ресторану у стилі житла гуцулів

Дизайн та особливості ресторану

Будівлю ресторану було стилізовано під XVII століття. Використали багато масивного дерева, натурального каменю, кованих елементів. Заклад прикрашали старовинні елементи декору та предмети побуту. Стіни мали розпис в народному стилі, а основною окрасою ресторану була кована люстра роботи Олександра Міловзорова.

Легендарна люстра

Розпис стін

"Дубки" мали основну залу на 70 гостей, а також три окремі зали для проведення урочистих заходів — "Ювілейний", "Угорський" та "Великий". Стилістика та інтер’єр банкетних приміщень були оформлені у класичному європейському стилі сімнадцятого століття. У теплу пору року функціонувала літня тераса з живою музикою.

Ресторан потопав у зелені

У 1972 році території навколо "Дубків" отримали статус "парку-пам’ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення". Втім через 22 роки столична влада зменшила її на 10 гектарів.

Виступи артистів та зйомки фільмів

У 1970-х роках у ресторані виступала відома російська співачка, виконавиця шансону Любов Успенська. Також у 1973 році в "Дубках" знімали фільм "Будні карного розшуку". У 1982 року там знімалася кримінальній драмі "Грачі".

Кухня та страви

В різні роки в ресторані подавали страви європейської та української кухонь за класичними рецептурами. "Родзинкою" "Дубків" були м'ясні страви на грилі. Заклад також мав багату винну карту.

Меню

Ресторан мав власну пекарню, де випікали хліб та солодку випічку. Також гостей частували ковбасами власного виробництва.

Реконструкція та занепад

Після ремонту та реконструкції ресторан втратив частину свого колориту, Зник розпис стін, а люстру роботи Міловзорова замінили. Однак "Дубки" залишалися популярним місцем, поки не закрилися кілька років тому.

Такими були "Дубки" після реконструкції

