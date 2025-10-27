Жива музика та недорогі обіди. Як раніше виглядав легендарний ресторан Одеси (фото)

У 70-ті це був один з найпопулярніших закладів

В Одесі було чимало унікальних та культових ресторанів, які зараз вже зачинені. Серед них ресторан "Театральний", який був розташований на вулиці Радянської армії.

"Телеграф" покаже, як цей ресторан виглядав раніше та розповість, що з ним сталось. Зауважимо, що точна дата створення закладу невідома, але є думка, що спочатку він називався "Одеса".

Цей ресторан з'явився у 1948 році, а вже у 1950 його перейменували у "Театральний". Зі старих фото можна побачити, що заклад мав досить сучасний на той час інтер'єр. Зручні невеликі круглі столики, жовтуваті шпалери та темні стільчики з жовтою обшивкою. Пік слави ресторану "Театральний" припадав на 1970-ті роки.

Як виглядав ресторан Театральний

Ресторан Театральний, Одеса

Фасад ресторану Театральний

Саме тоді у "Театральному" проводили вечори не тільки молодь, а досить поважні особи. Однією з особливостей закладу була жива музика, яку грав оркестр. На ті часи це була рідкість, тому чимало людей відвідували ресторан.

До ресторану Театральний ходило багато людей

Як виглядав ресторан всередині

Жінка бі ля ресторану Театральний

За словами людей, які відвідували цей ресторан, він подавав досить смачні обіди. Щоправда, їх вартість складала 10-20 рублів, у перерахунок на сучасні гроші — це десь 200-500 грн. Цікаво, що обід подавали не тільки з компотом, а й з пивом.

Зауважимо, що попри свою популярність ресторан "Театральний" закрився, коли саме це сталось невідомо. Але зараз на вулиці Ярослава Баіса, яка раніше була Радянської армії, вже розташовані невеликі кафе та аптеки.

