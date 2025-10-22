Це була остання мозаїка художниці, яку через місяць вбили: який український ресторан досі зберігає її мистецтво (фото)

Спочатку там був ресторан, однак пізніше зробили кафе та магазин будівельних матеріалів

У селищі Гельмязів, що розкинулося на берегах однойменної річки Супій, стоїть колишній заклад громадського харчування — ресторан "Супій". Він особливий своєю мозаїкою, яку розписала Алла Горська — українська художниця та дисидентка, яку вбили 55 років назад.

Історія мозаїки ресторану "Супій"

Як згадує Євгенія Сакун, дружина директора місцевого комбінату громадського харчування Андрія Сакуна, у будівлі діяли дві частини — їдальня та ресторан.

При вході гостей зустрічав гардероб, праворуч був ресторанний зал, а ліворуч — простора їдальня. Згодом їхнє призначення змінилося: замість їдальні працювало кафе, а приміщення колишнього ресторану перетворилося на магазин будівельних матеріалів.

Найціннішим спадком від тих часів залишилася мозаїка "Птах" на фронтоні будівлі — єдиний вцілілий елемент великого художнього задуму. У середині 1970 року до Гельмязова приїхали подружжя Алла Горська та Віктор Зарецький із групою художників. Вони не лише створили мозаїку, а й прикрасили інтер’єр розписами всередині будівлі.

Перед тим як почати художню роботу, художники власноруч відремонтували приміщення. Зал був у занедбаному стані — із тріщинами та павутиною. Алла Горська власноруч пошпаклювала, побілила стіни й лише після цього взялася до творчої частини.

Ескізи майбутньої мозаїки створив Зарецький. Матеріали для роботи — смальту та фарби — художники отримали безплатно, завдяки підтримці колег, адже офіційного фінансування не було. Навіть дзьоб птаха виготовили з уламків тарілок.

Разом із Горською та Зарецьким працювали двоє помічників — один із них, імовірно, був художник Йосип Васильченко. Роботи тривали до жовтня 1970 року.

Єдина збережена робота Алли Горської в Гельмязові

Через відсутність фінансування митці, ймовірно, не отримали грошової винагороди. Натомість директор комбінату Андрій Сакун, син тодішнього директора комбінату громадського харчування, подякував їм по-своєму — завантажив машину овочами та фруктами зі складів комбінату. Алла Горська, як згадують сучасники, роздала ці продукти сім’ям політв’язнів-шістдесятників.

У спогадах активної учасниці руху шістдесятників Михайлини Коцюбинської збереглася сцена, коли Горська завітала до неї з ящиком червоних яблук і намистом цибулі на шиї. Це була їхня остання зустріч перед смертю української художниці.

Де він розташований

Покинутий ресторан "Супій" стоїть у селищі міського типу Гельмязів, що на Черкащині.

Вбивство Горської

Аллу Горську вбили у листопаді 1970 року. Її тіло було знайдено в помешканні її свекра у Василькові, Київська область. Вбивство, за деякими версіями, приписують КДБ, що мстився Горській ще за оприлюднення разом з Лесем Танюком та Василем Симоненком фактів масових розстрілів киян у Биківнянському лісі.

