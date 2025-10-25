Тут гуляла радянська еліта. Що сталось з відомим рестораном Дніпра (фото)

Цей заклад працював з 1970 року

В Україні свого часу було чимало відомих та культових ресторанів, які вже закрились. У Дніпрі одним з таких є "Червоний корал". Він працював понад 30 років, але у 2007 закрив свої двері остаточно.

"Телеграф" розповість, що особливого у цьому закладі та чому в СРСР тут збилась "золота еліта" міста. Зауважимо, що "Червоний корал" знаходився на набережній Дніпра.

Відкрився кафе-бар "Червоний корал" на початку 1970-х років. Він одразу привернув увагу дніпрян своїм унікальним дизайном. Адже головна родзинка закладу — незвичайний скляний танцмайданчик із підсвічуванням блакитно-зеленого кольору. На той час це було сміливе новаторське рішення місцевих архітекторів – у Радянському Союзі таких танцполів раніше не робили.

Ресторан Червоний корал у Дніпрі

Також тут були прозорі перегородки, які візуально збільшували простір. Ще у залі були величезні скляні вітрини, вони дозволяли відвідувачам дивитись на місто та Дніпро. Цікаво, що ввечері завдяки червоному підсвічуванню скла те, що відбувалося в кафе, залишалося прихованим від сторонніх очей. А червоне скло привертало увагу перехожих.

Червоний корал всередині

Відомо, що ресторан "Червоний корал" був одним із "найзлаковіших" місць Дніпра брежнєвської доби. У 1980-х роках кафе-бар перетворився на повноцінний ресторан, де можна було побачити вар’єте-шоу. Вхід коштував 10 рублів, що на ті часи було чималенькою сумою. У сучасному еквіваленті це десь 1-1,5 тисячі грн.

За ці гроші відвідувач отримував один коктейль та можливість насолодитися видовищними виступами. Шоу у "Червоному коралі" були досить різні — виступали силачі, які кидали гирі в повітря, та місцеві співаки. Потрапити до ресторану можна було й за запрошеннями, які роздавали комсомольським організаціям. Заклад мав особливу популярність серед молоді – багато хто саме тут уперше побачив світло-музику, яка тоді вважалася дивиною.

Шашлична біля ресторану Червоний корал у Дніпрі

Однак популярність "Червоного корала" поступово згасала. З часом інтер’єр застарів, будинок потребував капітального ремонту, а ціни вже не відповідали рівню сервісу. У 2007 році заклад остаточно закрився.

