Укр

Гуцульский шик посреди Киева. Как выглядел культовый ресторан "Дубки" и чем там угощали (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ресторан "Дубки" в 1970-е годы
Ресторан "Дубки" в 1970-е годы. Фото Коллаж "Телеграф"

Там отмечали свадьбы, пели артисты и снимали кино

В далеких 1970-х годах в Киеве открылся ресторан "Дубки", который стал культовым. Ресторан, который считается одним из старейших в столице, расположен в Шевченковском районе в живописной парковой зоне на улице Стеценко.

"Телеграф" рассказывает, какими были "Дубки" во времена своего расцвета. Заведение славилось оригинальным дизайном в стиле гуцульского жилья, вкусными и разнообразными блюдами. Там выступали известные артисты и снимали кино.

Ресторан Дубки в Киеве
Ресторан "Дубки" в начале 80-х
Вход в ресторан Дубки
Вход в ресторан
Фасад ресторана Дубки в стиле жилья гуцулов
Фасад ресторана в стиле жилья гуцулов

Дизайн и особенности ресторана

Здание ресторана было стилизовано в XVII веке. Использовали много массивного дерева, натурального камня, кованых элементов. Заведение украшали старинные элементы декора и предметы обихода. Стены имели роспись в народном стиле, а основным украшением ресторана была кованая люстра работы Александра Миловзорова.

Люстра в ресторане Дубки в Киеве
Легендарная люстра
Роспись стен
Роспись стен

"Дубки" имели основной зал на 70 гостей, а также три отдельных зала для проведения торжественных мероприятий — "Юбилейный", "Венгерский" и "Большой". Стилистика и интерьер банкетных помещений были оформлены в традиционном европейском стиле семнадцатого века. В теплое время года функционировала летняя терраса с живой музыкой.

Ресторан Дубки
Ресторан утопал в зелени

В 1972 году территории вокруг "Дубков" получили статус "парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения". Впрочем, через 22 года столичные власти уменьшили ее на 10 гектаров.

Выступления артистов и съемки фильмов

В 1970-х годах в ресторане выступала известная российская певица, исполнительница шансона Любовь Успенская. Также в 1973 году в "Дубках" снимали фильм "Будни уголовного розыска". В 1982 году там снималась криминальная драма "Грачи".

Кухня и блюда

В разные годы в ресторане подавали блюда европейской и украинской кухонь по классическим рецептурам. "Изюминкой" "Дубков" были мясные блюда на гриле. Заведение также имело богатую винную карту.

Меню
Меню

У ресторана была собственная пекарня, где выпекали хлеб и сладкую выпечку. Также гостей угощали колбасами собственного производства.

Реконструкция и упадок

После ремонта и реконструкции ресторан потерял часть своего колорита, исчезла роспись стен, а люстру работы Миловзорова заменили. Однако "Дубки" оставались популярным местом, пока не закрылись несколько лет назад.

Ресторан Дубки после реконструкции
Такими были "Дубки" после реконструкции

Ранее "Телеграф" рассказывал, как раньше выглядел легендарный ресторан "Театральный" в Одессе. Заведение ведет свою историю еще с 1948 года.

Теги:
#История #Киев #Ресторан