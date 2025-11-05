Гуцульский шик посреди Киева. Как выглядел культовый ресторан "Дубки" и чем там угощали (фото)

Там отмечали свадьбы, пели артисты и снимали кино

В далеких 1970-х годах в Киеве открылся ресторан "Дубки", который стал культовым. Ресторан, который считается одним из старейших в столице, расположен в Шевченковском районе в живописной парковой зоне на улице Стеценко.

"Телеграф" рассказывает, какими были "Дубки" во времена своего расцвета. Заведение славилось оригинальным дизайном в стиле гуцульского жилья, вкусными и разнообразными блюдами. Там выступали известные артисты и снимали кино.

Ресторан "Дубки" в начале 80-х

Вход в ресторан

Фасад ресторана в стиле жилья гуцулов

Дизайн и особенности ресторана

Здание ресторана было стилизовано в XVII веке. Использовали много массивного дерева, натурального камня, кованых элементов. Заведение украшали старинные элементы декора и предметы обихода. Стены имели роспись в народном стиле, а основным украшением ресторана была кованая люстра работы Александра Миловзорова.

Легендарная люстра

Роспись стен

"Дубки" имели основной зал на 70 гостей, а также три отдельных зала для проведения торжественных мероприятий — "Юбилейный", "Венгерский" и "Большой". Стилистика и интерьер банкетных помещений были оформлены в традиционном европейском стиле семнадцатого века. В теплое время года функционировала летняя терраса с живой музыкой.

Ресторан утопал в зелени

В 1972 году территории вокруг "Дубков" получили статус "парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения". Впрочем, через 22 года столичные власти уменьшили ее на 10 гектаров.

Выступления артистов и съемки фильмов

В 1970-х годах в ресторане выступала известная российская певица, исполнительница шансона Любовь Успенская. Также в 1973 году в "Дубках" снимали фильм "Будни уголовного розыска". В 1982 году там снималась криминальная драма "Грачи".

Кухня и блюда

В разные годы в ресторане подавали блюда европейской и украинской кухонь по классическим рецептурам. "Изюминкой" "Дубков" были мясные блюда на гриле. Заведение также имело богатую винную карту.

Меню

У ресторана была собственная пекарня, где выпекали хлеб и сладкую выпечку. Также гостей угощали колбасами собственного производства.

Реконструкция и упадок

После ремонта и реконструкции ресторан потерял часть своего колорита, исчезла роспись стен, а люстру работы Миловзорова заменили. Однако "Дубки" оставались популярным местом, пока не закрылись несколько лет назад.

Такими были "Дубки" после реконструкции

