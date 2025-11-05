Рідкісна квітка вдруге забуяла цвітом, але вже у листопаді: де сталась аномалія (фото)

Авринію скельну побачили ще в трьох областях України

У природному заповіднику "Медобори", що на Тернопільщині, зафіксували дивовижне явище: на степових схилах повторно зацвіли чотири рослини, одна з яких є рідкісною.

Під час проведення регулярних фенологічних спостережень у природному заповіднику "Медобори" науковці зафіксували повторне цвітіння кількох видів рослин. Про це повідомили на сторінці у Facebook.

На степових схилах зацвіли авринія скельна та перстач пісковий, тоді як у лісових масивах заповідника спостерігалося повторне цвітіння глухої кропиви плямистої та глухої кропиви пурпурової.

Авринія скельна та перстач пісковий зацвіли на Тернопільщині

Повторно цвітуть у заповіднику глуха кропива плямиста та глуха кропива пурпурова

Особливу увагу варто звернути на ауринію скельну, адже вона належить до рідкісних видів флори. Ця рослина зустрічається не лише у "Медоборах" Тернопільської області, а й на території Хмельницької, Черкаської та Дніпропетровської областей. Повторне цвітіння таких видів є важливим індикатором стану екосистеми та кліматичних умов у регіоні.

