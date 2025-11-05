Рідкісна квітка вдруге забуяла цвітом, але вже у листопаді: де сталась аномалія (фото)
Авринію скельну побачили ще в трьох областях України
У природному заповіднику "Медобори", що на Тернопільщині, зафіксували дивовижне явище: на степових схилах повторно зацвіли чотири рослини, одна з яких є рідкісною.
Під час проведення регулярних фенологічних спостережень у природному заповіднику "Медобори" науковці зафіксували повторне цвітіння кількох видів рослин. Про це повідомили на сторінці у Facebook.
На степових схилах зацвіли авринія скельна та перстач пісковий, тоді як у лісових масивах заповідника спостерігалося повторне цвітіння глухої кропиви плямистої та глухої кропиви пурпурової.
Особливу увагу варто звернути на ауринію скельну, адже вона належить до рідкісних видів флори. Ця рослина зустрічається не лише у "Медоборах" Тернопільської області, а й на території Хмельницької, Черкаської та Дніпропетровської областей. Повторне цвітіння таких видів є важливим індикатором стану екосистеми та кліматичних умов у регіоні.
