Редкий цветок во второй раз зацвел, но уже в ноябре: где произошла аномалия (фото)

Ауринию скальную увидели еще в трех областях Украины

В природном заповеднике "Медоборы" в Тернопольской области зафиксировали удивительное явление: на степных склонах повторно зацвели четыре растения, одно из которых является редким.

Во время проведения регулярных фенологических наблюдений в природном заповеднике "Медоборы" ученые зафиксировали повторное цветение нескольких видов растений. Об этом сообщили на странице в Facebook.

На степных склонах зацвели ауриния скальная и лапчатка песчаная, тогда как в лесных массивах заповедника наблюдалось повторное цветение глухой крапивы пятнистой и глухой крапивы пурпурной.

Ауриния скальная и лапчатка песчаная зацвели на Тернопольщине

Повторно цветут в заповеднике глухая крапива пятнистая и глухая крапива пурпурная

Особое внимание стоит обратить на скальную ауриния, ведь она относится к редким видам флоры. Это растение встречается не только в "Медоборах" Тернопольской области, но и на территории Хмельницкой, Черкасской и Днепропетровской областей. Повторное цветение таких видов – важный индикатор состояния экосистемы и климатических условий в регионе.

