Красивий, отруйний і "неоцінений": в Україні росте "дикий шафран", який цвіте в холодну осінь (фото)

У народі рослина відома як "зимовник" або "безвременник"

Попри похолодання та коротші дні, українська природа не перестає дивувати — у багатьох регіонах зараз розцвітає пізньоцвіт осінній (колхікум). Ця тендітна рослина з лілово-рожевими квітами з’являється на луках і лісових галявинах саме тоді, коли більшість квітів уже давно зів’яли.

Пізньоцвіт осінній — справжнє диво природи. Його квітки нагадують крокуси, проте вони отруйні: містять речовину колхіцин, яку у фармацевтиці використовують у мікродозах для лікування деяких захворювань. Цвіте рослина восени, а листя з’являється лише навесні — така незвична "зворотна" фенологія робить її ще більш загадковою.

Варто зазначити, що рослина відома в народі як дикий шафран, зимовник, мороз або морозець, а також "безвременник" або "осінник", як зазначає український садівник Ігор Кузьменко у Фейсбуці.

Більшість видів цвітуть восени, з вересня до перших заморозків або снігу. Деякі види, наприклад, пізньоцвіт жовтий (Colchicum luteum), є весняноквітучими Ігор Кузьменко

Цієї осінньої пори українці масово діляться у соцмережах "врожаєм":

Ця незвичайна рослина занесена до Червоної книги України у статусі "Неоцінений". Тож, побачивши його у дикій природі, не варто зривати або пересаджувати — краще просто помилуватися ніжною красою, що символізує стійкість і життєву силу природи наприкінці року.

В Україні найбільше цих популяцій зосереджено в Карпатах, а поза гірськими районами вони подекуди трапляються на Поділлі та в центральному Поліссі.

