Найхолодніший місяць: який період зими може принести арктичні вторгнення та аномальні температури

Українцям прогнозують нестійкий січень із хвилями холоду та потепління

Січень традиційно залишається найхолоднішим місяцем української зими. Однак у 2026 році синоптики прогнозують складну термічну картину — поєднання відносного потепління з ризиком короткочасних, але сильних морозів.

Про це "Телеграфу" розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту: Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків.

Cередня температура повітря в січні 2026 року може бути на 1–2 °C вищою за кліматичну норму. На півдні країни очікується до +1…+2 °C, тоді як на півночі, північному сході та в Карпатах температура може опускатися до –3 °C і нижче.

Ймовірність того, що середньомісячна температура буде вищою, ніж багато років, оцінюється у 60–70%. Втім, за словами метеорологині, тепліша температура повітря не означає відсутності сильних морозів.

Січень буде теплішим, але небезпечним. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Імовірність опадів у січні зросте до 10–30%, що може призвести до різких похолодань навіть після відносно м’яких періодів. Подібні погодні коливання, за прогнозами, ймовірні й у лютому, коли нестійка циркуляція повітря сприятиме чергуванню відлиг та морозів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зима 2026 буде нетиповою для України. Клімат в Україні поступово переходить до м’якшого типу.