Самый холодный месяц: какой период зимы может принести арктические вторжения и аномальные температуры

Украинцам прогнозируют неустойчивый январь с волнами холода и потепления

Январь традиционно остается холодным месяцем украинской зимы. Однако в 2026 году синоптики прогнозируют сложную термическую картину – сочетание относительного потепления с риском кратковременных, но сильных морозов.

Об этом "Телеграфу" рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института: Теплее, влажнее, скользче: прогноз на зиму, который удивит даже скептиков.

Средняя температура воздуха в январе 2026 года может быть на 1–2 °C выше климатической нормы. На юге страны ожидается до +1…+2 °C, тогда как на севере, северо-востоке и Карпатах температура может опускаться до –3 °C и ниже.

Вероятность того, что среднемесячная температура будет выше, чем много лет подряд, оценивается в 60–70%. Впрочем, по словам метеоролога, более теплая температура воздуха не означает отсутствия сильных морозов.

Январь будет более теплым, но опасным. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Вероятность осадков в январе вырастет до 10-30%, что может привести к резким похолоданиям даже после относительно мягких периодов. Подобные погодные колебания, по прогнозам, вероятны и в феврале, когда неустойчивая циркуляция воздуха будет способствовать чередованию оттепелей и морозов.

