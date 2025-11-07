Розчулила до сліз жінок по всьому світу: яка пісня була найпопулярнішою у 2002 році

Пісню Тімберлейк записав після розставання зі Спірс

У 2000-х в ефір випускали чимало цікавих треків, які ставали улюбленими серед молоді. Зокрема, йдеться про композицію відомого американського співака Джастіна Тімберлейка Cry Me a River.

Трек випустили у 2002 році у дебютному сольному альбомі Тімберлейка — Justified. У ньому поєднали звучання електропіаніно, бітбоксу, гітари, синтезаторів і рифів — повторюваних мотивів. Композиція записана у стилі поп і R&B.

У пісні Cry Me a River розповідається про чоловіка, який проживає складний період після стосунків. У ній йдеться про обман коханої людини, після чого герой говорить: "cry me a river", що в переносному значенні означає "мені тебе не шкода".

Спірс і Тімберлейк у 2002 році, фото Getty Images

Пісню високо оцінили музичні критики. Трек відзначили премією "Греммі" за найкраще чоловіче поп-вокальне виконання у 2004 році. Трек Cry Me a River опинився на третьому місці в американських чартах Billboard Hot 100 і Pop Songs. Також він увійшов до десятки найкращих в інших країнах. Композиція стала прикладом сучасного попу у 2000-х.

У кліпі на пісню Cry Me a River Тімберлейк вторгається до будинку колишньої та займається інтимом з іншою жінкою, знімаючи це на відео. Відеороботу відзначили як найкраще чоловіче відео та найкраще поп-відео на MTV Video Music Awards 2003 року. Згодом співак зізнався, що на такий кліп надихнувся розставанням зі Спірс. Станом на листопад 2025 року відеороботу переглянуло понад 581 мільйон користувачів.

Джастін Тімберлейк - Cry Me a River

