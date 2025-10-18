Вона продовжує звучати навіть через 20 років: яка пісня залишається улюбленою серед українців (відео)

Ця пісня стала символом цілого покоління

Є пісні, які не втрачають своєї актуальності навіть через 20 років. Серед них трек Юлії Рай "Двічі в одну річку не ввійдеш" та легендарна композиція гурту Скрябін "Старі фотографії".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Її текст та мелодія залишаються улюбленими серед українців й досі.

Яка українська пісня була найпопулярнішою у 2005 році

Пісня "Старі фотографії", написана Кузьмою Скрябіним, вийшла 2005 року й увійшла до його успішного альбому "Танго". Цей трек став знаковим у його кар’єрі.

Пісня про ностальгію, швидкоплинний час та справжню дружбу швидко знайшла відгук у серцях мільйонів українців. Вона поєднує зворушливий текст і мелодію, яка западає в душу з перших секунд, що зробило її однією з найулюбленіших композицій гурту.

Сам Кузьма говорив, що присвятив пісню своїм друзям, які завжди були поруч, незважаючи ні на що.

"Старі фотографії" – там навіть є анотація на альбомі – присвячується моїм друзям, які в добру чи злу годину завжди поряд зі мною. І не раз і не сотні разів я в цьому переконувався. Велике їм дякую. І я схиляю перед ними голову Кузьма Скрябін

Минуло вже 20 років, і, на жаль, самого Скрябіна давно немає з нами. Але його музика живе, а пісні продовжують поєднувати слухачів. "Старі фотографії" досі залишається улюбленою: її співають, створюють кавери, використовують у своїх відео. Ця композиція стала справжньою класикою української сцени та продовжує зачіпати серця людей.

Скрябін

