Доводила до слез женщин по всему миру: какая песня была самой популярной в 2002 году
Песню Тимберлейк записал после расставания со Спирс
В 2000-х в эфир выпускали много интересных треков, которые становились любимыми среди молодежи. В частности, речь идет о композиции известного американского певца Джастина Тимберлейка Cry Me a River.
Трек выпустили в 2002 году в дебютном сольном альбоме Тимберлейка — Justified. В нем объединили звучание электропианино, битбокса, гитары, синтезаторов и рифов – повторяющихся мотивов. Композиция записана в стиле поп и R&B.
В песне Cry Me a River рассказывается о мужчине, проживающем сложный период после отношений. В ней говорится об обмане любимого человека, после чего герой говорит: "cry me a river", что в переносном смысле означает "мне тебя не жалко".
Песню высоко оценили музыкальные критики. Трек отметили премией "Грэмми" за лучшее мужское поп-вокальное исполнение в 2004 году. Трек Cry Me a River оказался на третьем месте в американских чартах Billboard Hot 100 и Pop Songs. Также он вошел в десятку лучших в других странах. Композиция послужила примером современного попа в 2000-х.
В клипе на песню Cry Me a River Тимберлейк вторгается в бывший дом и занимается интимом с другой женщиной, снимая это на видео. Видеоработу отметили как лучшее мужское видео и лучшее поп-видео на MTV Video Music Awards в 2003 году. Впоследствии певец признался, что на такой клип вдохновился расставанием со Спирс. По состоянию на ноябрь 2025 года видеоработу просмотрело более 581 миллиона пользователей.
