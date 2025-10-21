Її мелодія досі запалює натовп: яка українська пісня 2005 року закохала в себе слухачів (відео)

Ця пісня стала справжнім хітом українського року

У 2005 році українська музика подарувала слухачам справжні хіти, які з роками стали класикою. Серед них душевний хіт "Старі фотографії" Скрябіна та яскравий "8-й колір", який миттєво завоював популярність.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Її слова українці співають й досі.

Яка пісня була популярною в Україні у 2005 році

У 2005 році пісня "8-й колір" гурту Мотор’Ролла стала однією з найпопулярніших в Україні. Вона швидко потрапила в ротацію на радіо та телеканалах, а всього через тиждень посіла перше місце в топ-20 "М1". Завдяки емоційному тексту та мелодійному звучанню композиція миттєво завоювала любов слухачів.

Автором тексту пісні стала Тамара Приймак. За словами вокаліста Сергія Присяжного, музику до цієї пісні він написав у поїзді, повертаючись із Києва до Хмельницького, де у пологовому будинку перебувала його дружина.

Подруга Тома Приймак передала мені пачку віршів. А коли я через півроку дістав її, відразу побачив текст "8-й колір". На ходу накидав музику, повернувся до Хмельницького та показав пісню хлопцям. Сергій Присяжний

Група Мотор’Рола

Пісня популярна й досі, адже її слухають на радіо, стрімінгових платформах та на концертах гурту. Її приспів продовжує запалювати натовп, і композиція давно стала справжньою класикою українського року. У 2019 році на пісню було випущено кавер гурту "Біла Вежа", який також отримав позитивні відгуки слухачів, зберігши оригінальну енергетику та дух композиції.

