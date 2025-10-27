Не втрачає популярності і зараз: яка пісня була хітом 1997 року

Зараз ця пісня знову стала популярною

У 90-х випускали пісні, які ставали саундтреками життя цілих поколінь. Однією з таких була пісня "8-й колір" гурту Мотор’Ролла, яка стала популярною по всій Україні. У ті часи з'явилося багато треків, які сьогодні отримали друге дихання.

У 1997 році українці почули композицію "А я пливу" співачки Ірини Білик. Вона записала цей трек в "Українській професійній студії". Композиція увійшла до альбому виконавиці "Фарби", продюсером якого був Юрій Нікітін. І слова, і музику до пісні написала сама Білик.

"А я пливу" стала одним із найпопулярніших треків альбому. Кліп зняв режисер Максим Паперник на Кіностудії імені Олександра Довженка. У відеороботі співачка постала у напівпрозорому мокрому одязі. Вона рухалась у човні, оточеному зміями.

Ірина Білик - "А я пливу"

У 2015 році пісню переспівав виконавець Alekseev. Вона увійшла до його дебютного альбому "Пьяное солнце".

Alekseev - "А я пливу"

"А я пливу" вважається одним із найбільших хітів української попмузики. Вона увійшла до рейтингу "Сто хітів незалежності України" видання "Главком". Також трек визнали головним хітом 1997 року в вітчизняній попмузиці у спецпроєкті ТСН "Що співала Україна. Хіти 25 незалежних років".

