Категорично заборонено робити це у Михайлове свято 8 листопада, щоб не було бід
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна мити голову та брати в руки ніж
Цієї суботи християни східного обряду в Україні відзначають важливе свято — Собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Згідно з церковним календарем, воно щорічно відзначається 8 листопада (за старим стилем 21 числа).
Це свято відзначається на честь архангела Михаїла та всіх небесних сил, які служать Богу та людям. За переказами, Михаїл очолив ангелів у битві з Сатаною, вигнавши з небес й інших занепалих ангелів.
Серед вірян архістратиг Михаїл вважається одним із найшанованіших архангелів, його шанують як захисника віри та борця за істину. Християни звертаються до нього з молитвами, просять святого про захист та заступництво.
Свято у народі відоме як Михайлів день. 8 листопада наші пращури традиційно збиралися всією родиною за вечерею, запрошували гостей та накривали щедрий, ситний стіл. Цього дня пекли пироги, готували м’ясні страви та частували медовухою.
Що не можна робити 8 листопада
- Мити голову — "вимиється" весь розум і мудрість
- Займатись рукоділлям, брати до рук гострі предмети — привернете гнів Михаїла
- Сваритися і вступати в конфлікти — до неприємностей та біди
- Розповідати хороший сон — не збудеться
Народні прикмети 8 листопада
- Іній покрив гілки дерев — незабаром піде сніг
- Весь день стоїть мороз — зима буде сніжною
- Домашні коти закривають ніс — настануть заморозки
У кого іменини 8 листопада
Сьогодні іменини відзначають Гаврило, Михайло, Павло та Марта.
Свята та події 8 листопада
- Міжнародний день радіології (День рентгенологів та рентген-лаборантів)
- Всесвітній день рентгенографії (World Radiography Day)
- Всесвітній день містобудування (Всесвітній день урбанізму)
- Міжнародний день піаніста (International Pianist Day)
- Всесвітній день відповідального туризму (World Responsible Tourism Day)
- День ветеранів спорту
Нагадаємо, що в Україні почав правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.