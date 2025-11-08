Рус

Категорично заборонено робити це у Михайлове свято 8 листопада, щоб не було бід

Тетяна Кармазіна
Читать на русском
Святий архангел Михаїл
Святий архангел Михаїл. Фото freepik/Телеграф

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна мити голову та брати в руки ніж

Цієї суботи християни східного обряду в Україні відзначають важливе свято — Собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Згідно з церковним календарем, воно щорічно відзначається 8 листопада (за старим стилем 21 числа).

Це свято відзначається на честь архангела Михаїла та всіх небесних сил, які служать Богу та людям. За переказами, Михаїл очолив ангелів у битві з Сатаною, вигнавши з небес й інших занепалих ангелів.

Серед вірян архістратиг Михаїл вважається одним із найшанованіших архангелів, його шанують як захисника віри та борця за істину. Християни звертаються до нього з молитвами, просять святого про захист та заступництво.

Свято у народі відоме як Михайлів день. 8 листопада наші пращури традиційно збиралися всією родиною за вечерею, запрошували гостей та накривали щедрий, ситний стіл. Цього дня пекли пироги, готували м’ясні страви та частували медовухою.

сім’я за столом з їжею
Фото: freepik

Що не можна робити 8 листопада

  • Мити голову — "вимиється" весь розум і мудрість
  • Займатись рукоділлям, брати до рук гострі предмети — привернете гнів Михаїла
  • Сваритися і вступати в конфлікти — до неприємностей та біди
  • Розповідати хороший сон — не збудеться

Народні прикмети 8 листопада

  • Іній покрив гілки дерев — незабаром піде сніг
  • Весь день стоїть мороз — зима буде сніжною
  • Домашні коти закривають ніс — настануть заморозки

У кого іменини 8 листопада

Сьогодні іменини відзначають Гаврило, Михайло, Павло та Марта.

Свята та події 8 листопада

  • Міжнародний день радіології (День рентгенологів та рентген-лаборантів)
  • Всесвітній день рентгенографії (World Radiography Day)
  • Всесвітній день містобудування (Всесвітній день урбанізму)
  • Міжнародний день піаніста (International Pianist Day)
  • Всесвітній день відповідального туризму (World Responsible Tourism Day)
  • День ветеранів спорту

Нагадаємо, що в Україні почав правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.

#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #День Михайла