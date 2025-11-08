Категорично заборонено робити це у Михайлове свято 8 листопада, щоб не було бід

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна мити голову та брати в руки ніж

Цієї суботи християни східного обряду в Україні відзначають важливе свято — Собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Згідно з церковним календарем, воно щорічно відзначається 8 листопада (за старим стилем 21 числа).

Це свято відзначається на честь архангела Михаїла та всіх небесних сил, які служать Богу та людям. За переказами, Михаїл очолив ангелів у битві з Сатаною, вигнавши з небес й інших занепалих ангелів.

Серед вірян архістратиг Михаїл вважається одним із найшанованіших архангелів, його шанують як захисника віри та борця за істину. Християни звертаються до нього з молитвами, просять святого про захист та заступництво.

Свято у народі відоме як Михайлів день. 8 листопада наші пращури традиційно збиралися всією родиною за вечерею, запрошували гостей та накривали щедрий, ситний стіл. Цього дня пекли пироги, готували м’ясні страви та частували медовухою.

Що не можна робити 8 листопада

Мити голову — "вимиється" весь розум і мудрість

Займатись рукоділлям, брати до рук гострі предмети — привернете гнів Михаїла

Сваритися і вступати в конфлікти — до неприємностей та біди

Розповідати хороший сон — не збудеться

Народні прикмети 8 листопада

Іній покрив гілки дерев — незабаром піде сніг

Весь день стоїть мороз — зима буде сніжною

Домашні коти закривають ніс — настануть заморозки

У кого іменини 8 листопада

Сьогодні іменини відзначають Гаврило, Михайло, Павло та Марта.

Свята та події 8 листопада

Міжнародний день радіології (День рентгенологів та рентген-лаборантів)

Всесвітній день рентгенографії (World Radiography Day)

Всесвітній день містобудування (Всесвітній день урбанізму)

Міжнародний день піаніста (International Pianist Day)

Всесвітній день відповідального туризму (World Responsible Tourism Day)

День ветеранів спорту

