Категорически запрещено делать это в Михайлов праздник 8 ноября, чтобы не было бед

Татьяна Кармазина
Читати українською
Святой архангел Михаил
Узнайте, почему сегодня нельзя мыть голову и брать в руки нож

В эту субботу христиане восточного обряда в Украине отмечают важный праздник — Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Согласно церковному календарю, он ежегодно отмечается 8 ноября (по старому стилю 21 числа).

Этот праздник отмечается в честь архангела Михаила и всех небесных сил, служащих Богу и людям. Согласно преданию, Михаил возглавил ангелов в битве с Сатаной, изгнав с небес и других падших ангелов.

Среди верующих архистратиг Михаил считается одним из самых уважаемых архангелов, его почитают как защитника веры и борца за истину. Христиане обращаются к нему с молитвами, просят святого о защите и заступничестве.

Праздник в народе известен как Михайлов день. 8 ноября наши предки традиционно собирались всей семьей за ужином, приглашали гостей и накрывали щедрый, сытный стол. В этот день пекли пироги, готовили мясные блюда и угощались медовухой.

семья за столом с едой
Фото: freepik

Что нельзя делать 8 ноября

  • Мыть голову — "вымоется" весь ум и мудрость
  • Заниматься рукоделием, брать в руки острые предметы — привлечете гнев Михаила
  • Ссориться и вступать в конфликты — к неприятностям и беде
  • Рассказывать хороший сон — не сбудется

Народные приметы 8 ноября

  • Иней покрыл ветви деревьев — скоро пойдет снег
  • Весь день стоит мороз — зима будет снежной
  • Домашние коты закрывают нос — наступят заморозки

У кого именины 8 ноября

Сегодня именины отмечают Гавриил, Михаил, Павел и Марта.

Праздники и события 8 ноября

  • Международный день радиологии (День рентгенологов и рентген-лаборантов)
  • Всемирный день рентгенографии (World Radiography Day)
  • Всемирный день градостроительства (Всемирный день урбанизма)
  • Международный день пианиста (International Pianist Day)
  • Всемирный день ответственного туризма (World Responsible Tourism Day)
  • День ветеранов спорта

Напомним, что в Украине начал править ноябрь. Ранее "Телеграф" писал, какие праздники и сколько выходных будет в этом месяце.

