Категорически запрещено делать это в Михайлов праздник 8 ноября, чтобы не было бед
Узнайте, почему сегодня нельзя мыть голову и брать в руки нож
В эту субботу христиане восточного обряда в Украине отмечают важный праздник — Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Согласно церковному календарю, он ежегодно отмечается 8 ноября (по старому стилю 21 числа).
Этот праздник отмечается в честь архангела Михаила и всех небесных сил, служащих Богу и людям. Согласно преданию, Михаил возглавил ангелов в битве с Сатаной, изгнав с небес и других падших ангелов.
Среди верующих архистратиг Михаил считается одним из самых уважаемых архангелов, его почитают как защитника веры и борца за истину. Христиане обращаются к нему с молитвами, просят святого о защите и заступничестве.
Праздник в народе известен как Михайлов день. 8 ноября наши предки традиционно собирались всей семьей за ужином, приглашали гостей и накрывали щедрый, сытный стол. В этот день пекли пироги, готовили мясные блюда и угощались медовухой.
Что нельзя делать 8 ноября
- Мыть голову — "вымоется" весь ум и мудрость
- Заниматься рукоделием, брать в руки острые предметы — привлечете гнев Михаила
- Ссориться и вступать в конфликты — к неприятностям и беде
- Рассказывать хороший сон — не сбудется
Народные приметы 8 ноября
- Иней покрыл ветви деревьев — скоро пойдет снег
- Весь день стоит мороз — зима будет снежной
- Домашние коты закрывают нос — наступят заморозки
У кого именины 8 ноября
Сегодня именины отмечают Гавриил, Михаил, Павел и Марта.
Праздники и события 8 ноября
- Международный день радиологии (День рентгенологов и рентген-лаборантов)
- Всемирный день рентгенографии (World Radiography Day)
- Всемирный день градостроительства (Всемирный день урбанизма)
- Международный день пианиста (International Pianist Day)
- Всемирный день ответственного туризма (World Responsible Tourism Day)
- День ветеранов спорта
Напомним, что в Украине начал править ноябрь.