До зими дуже далеко. Де і коли в Україні буде "найспекотніше" у листопаді

Наприкінці місяця українців радуватиме тепло

До приходу справжньої зими ще не близько, оскільки в листопаді тепло затримається до кінця місяця. Сильних морозів на сході та південному сході Європи не буде, включаючи Україну.

Що потрібно знати:

В Україні до 24 листопада збережуться теплі ночі і дні

На заході можливі невеликі нічні заморозки

Наприкінці листопада на північ і захід країни чекає пониження температури, південь залишиться теплим

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич.

У східній та південно-східній Європі сильних морозів не передбачається, лише подекуди можливі невеликі заморозки. В Україні тепла погода утримається, особливо в період з 21 по 24 листопада:

Вночі температура становитиме +3…+10 °С

Вдень — +11…+17 °С

На заході буде прохолодніше: вночі 0…-5 °С, вдень -1…+4 °С

Прогноз на 21 листопада. Укргідрометцентр

Прогноз на 22 листопада. Укргідрометцентр

Прогноз на 23 листопада. Укргідрометцентр Прогноз на 24 листопада. Укргідрометцентр

З 25 по 30 листопада температура повітря почне помітно знижуватися на півночі та заході країни, тоді як на південно-східних територіях відносно тепла погода збережеться. Вночі в цих регіонах буде холодно, з показниками від −4 до…+3 °C, а вдень повітря прогріється до +2…+8 °C. На півдні та в Криму нічні температури становитимуть близько +1…+7 °C, а вдень повітря буде теплим, прогріваючись до +7…+13 °C.

В Україні потеплішає до +13 вдень. Скріншот: Ventusky

Прогноз на 25 листопада. Скріншот: Ventusky

