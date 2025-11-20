Коли День святого Миколая 2025 в Україні: дати за новим і старим стилем

Одне з найрадісніших і найочікуваніших дитячих свят не за горами

З 2023 року Україна святкує День святого Миколая по-новому. Це пов’язано з тим, що багато громад Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календарний стиль.

Святий Миколай народився 270 року у місті Патара на території нинішньої Туреччини, у забезпеченій християнській сім’ї. З юних років він присвятив себе служінню Богові. Ставши єпископом Мири (нині Демре), Миколай прославився своїм милосердям, справедливістю та численними чудесами.

Одна з найвідоміших легенд розповідає про те, як Миколай таємно підкинув мішок золота до будинку бідняка, щоб уберегти його дочок від тяжкої долі. Саме ця історія стала основою традиції дарувати подарунки, пов’язані зі святом.

День святого Миколая: нова і стара дати

З переходом православних та греко-католиків на церковний новоюліанський календар дату свята було перенесено з 19 грудня (за старим стилем) на 6 грудня. Тож свято цього року випадає на п’ятницю та суботу відповідно.

Традиції і що не можна робити на Святого Миколая

День святого Миколая — одне з найочікуваніших свят для дітей. За традицією вони пишуть Миколаю листи та сподіваються знайти вранці під подушкою довгоочікувані частування. Існує й звичай цього дня повертати борги. Прийнято також миритися з тими, з ким були розбіжності та щиро прощати образи. Віряни ж відвідують церкву, щоб звернутися до святого з молитвою і попросити його про заступництво та захист.

Фото: freepik

У свято не можна займатися тяжкою фізичною роботою, ремонтом, шиттям та прибиранням. Також заборонено сваритися, лаятися та бажати зла іншим, особливо дітям. Крім того, в період Різдвяного посту не можна їсти м’ясні та молочні продукти.