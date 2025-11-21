Що не можна робити у свято Богородиці 21 листопада, щоб не пішли назовсім гроші

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна кричати на улюбленців і метушитися

Цієї п’ятниці християни східного обряду зустрічають велику подію — свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль матір Ісуса Христа шанували 4 грудня.

Православні віряни та греко-католики згадують день, коли батьки Діви Марії – Йоаким та Анна – привели її до Єрусалимського храму. Згідно з переказами, у віці трьох років Марія була введена до храму, де присвятила себе служінню Богові. Тут вона зростала, навчалася молитви і вивчала Святе Письмо, готуючись до майбутньої ролі Матері Божої.

Свято має велике духовне значення для християн. Цього дня заведено відвідувати храми, брати участь у святкових богослужіннях та читати молитви, що символізують введення Марії до храму та її відданість Богу.

Цього дня традиційно накривають святкові столи. Оскільки Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на Різдвяний піст, святкування зазвичай відбувається скромно, проте дозволяється вживання риби, олії та невеликої кількості вина.

Що не можна робити 21 листопада

Робити щось поспішаючи — справа розвалиться.

Займатися рукоділлям — проблеми ходитимуть по п’ятах.

Давати у борг гроші — довго будуть труднощі з фінансами.

Кричати на домашніх тварин — можуть раптово зникнути.

Народні прикмети 21 листопада

Мороз та сніг – зима буде сніжна та морозна.

Небо затягнулося хмарами — погода погіршиться.

Цілий день іде сніг — буде хороший урожай хліба.

У кого іменини 21 листопада

Сьогодні іменини відзначають Павло, Олексій, Володимир, Микола, Ада та Марія.

Свята та події 21 листопада

День гідності та свободи в Україні

Всесвітній день телебачення (World Television Day)

Міжнародний день боротьби зі знущаннями (International STAND UP to Bullying Day)

Всесвітній день рибного промислу (World Fisheries Day)

Всесвітній день вітань (World Hello Day)

Європейський день муковісцидозу (European Cystic Fibrosis Awareness Day)

Нагадаємо, що в Україні править листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.