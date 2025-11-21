Рус

Що не можна робити у свято Богородиці 21 листопада, щоб не пішли назовсім гроші

Тетяна Кармазіна
Пресвята Богородиця
Пресвята Богородиця

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна кричати на улюбленців і метушитися

Цієї п’ятниці християни східного обряду зустрічають велику подію — свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль матір Ісуса Христа шанували 4 грудня.

Православні віряни та греко-католики згадують день, коли батьки Діви Марії – Йоаким та Анна – привели її до Єрусалимського храму. Згідно з переказами, у віці трьох років Марія була введена до храму, де присвятила себе служінню Богові. Тут вона зростала, навчалася молитви і вивчала Святе Письмо, готуючись до майбутньої ролі Матері Божої.

Свято має велике духовне значення для християн. Цього дня заведено відвідувати храми, брати участь у святкових богослужіннях та читати молитви, що символізують введення Марії до храму та її відданість Богу.

Цього дня традиційно накривають святкові столи. Оскільки Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на Різдвяний піст, святкування зазвичай відбувається скромно, проте дозволяється вживання риби, олії та невеликої кількості вина.

Що не можна робити 21 листопада

  • Робити щось поспішаючи — справа розвалиться.
  • Займатися рукоділлям — проблеми ходитимуть по п’ятах.
  • Давати у борг гроші — довго будуть труднощі з фінансами.
  • Кричати на домашніх тварин — можуть раптово зникнути.

Народні прикмети 21 листопада

  • Мороз та сніг – зима буде сніжна та морозна.
  • Небо затягнулося хмарами — погода погіршиться.
  • Цілий день іде сніг — буде хороший урожай хліба.

У кого іменини 21 листопада

Сьогодні іменини відзначають Павло, Олексій, Володимир, Микола, Ада та Марія.

Свята та події 21 листопада

  • День гідності та свободи в Україні
  • Всесвітній день телебачення (World Television Day)
  • Міжнародний день боротьби зі знущаннями (International STAND UP to Bullying Day)
  • Всесвітній день рибного промислу (World Fisheries Day)
  • Всесвітній день вітань (World Hello Day)
  • Європейський день муковісцидозу (European Cystic Fibrosis Awareness Day)

Нагадаємо, що в Україні править листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.

