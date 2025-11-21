Що не можна робити у свято Богородиці 21 листопада, щоб не пішли назовсім гроші
-
-
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна кричати на улюбленців і метушитися
Цієї п’ятниці християни східного обряду зустрічають велику подію — свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль матір Ісуса Христа шанували 4 грудня.
Православні віряни та греко-католики згадують день, коли батьки Діви Марії – Йоаким та Анна – привели її до Єрусалимського храму. Згідно з переказами, у віці трьох років Марія була введена до храму, де присвятила себе служінню Богові. Тут вона зростала, навчалася молитви і вивчала Святе Письмо, готуючись до майбутньої ролі Матері Божої.
Свято має велике духовне значення для християн. Цього дня заведено відвідувати храми, брати участь у святкових богослужіннях та читати молитви, що символізують введення Марії до храму та її відданість Богу.
Цього дня традиційно накривають святкові столи. Оскільки Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на Різдвяний піст, святкування зазвичай відбувається скромно, проте дозволяється вживання риби, олії та невеликої кількості вина.
Що не можна робити 21 листопада
- Робити щось поспішаючи — справа розвалиться.
- Займатися рукоділлям — проблеми ходитимуть по п’ятах.
- Давати у борг гроші — довго будуть труднощі з фінансами.
- Кричати на домашніх тварин — можуть раптово зникнути.
Народні прикмети 21 листопада
- Мороз та сніг – зима буде сніжна та морозна.
- Небо затягнулося хмарами — погода погіршиться.
- Цілий день іде сніг — буде хороший урожай хліба.
У кого іменини 21 листопада
Сьогодні іменини відзначають Павло, Олексій, Володимир, Микола, Ада та Марія.
Свята та події 21 листопада
- День гідності та свободи в Україні
- Всесвітній день телебачення (World Television Day)
- Міжнародний день боротьби зі знущаннями (International STAND UP to Bullying Day)
- Всесвітній день рибного промислу (World Fisheries Day)
- Всесвітній день вітань (World Hello Day)
- Європейський день муковісцидозу (European Cystic Fibrosis Awareness Day)
Нагадаємо, що в Україні править листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.