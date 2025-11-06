Прийти і почаювати більше не вийде? Що сталось з "Будинком Бога" у Харкові (фото)

На "Будинку Богу" залишив свій слід місцевий художник

Майже у центрі Харкова стоїть невеликий білий будинок, який місцеві жителі називають "Будинок Бога". Напис на ньому зробив відомий місцевий художник Гамлет Зіньковський.

Будівля, що колись слугувала приміщенням, де був охоронник при туберкульозній лікарні, тепер перетворилася на мистецький об’єкт. "Телеграф" вирішив розповісти про історію цього місця.

Маленький білий будинок у дворі туберкульозної лікарні

Саме на цій маленькій споруді художник Гамлет Зіньковський залишив своє послання містянам. Точно невідомо, коли на стіні з'явився напис "Будинок Бога", а також те, з якого року він занедбаний. Ймовірно, що його покинули як мінімум з 2018 року, за даними відео користувача Youtube.

Сама будівля розташована на вулиці Чорноглазівська, 11. Однак на карті її не видно, тому потрібно буде самому пошукати "Будинок Бога" між найближчих об'єктів.

До речі, саму будівлю колишнього тубдиспансеру мешканці міста зазвичай обходять стороною. Про неї між місцевих ходять різні моторошні легенди. Проте точно будуть й ті, кого подібна атмосфера не лякатиме.

