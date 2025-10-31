"Схоже на фільм жахів". Київ заполонили клопи (фото)

Комах бачать в різних районах міста

В Києві помітили нашестя дрібного жучка, він буквально обліпив стволи дерев. Нещодавно в Україні виявили комаху з дуже токсичною отрутою, розповідаємо, чи загрожують людям жуки, що заполонили Київ.

Стовбури дерев, яких просто не видно за жуками, що обліпили дерево, показали в Facebook-групі "Комахи України". Жінка уточнила, що фото зроблено у Києві 30 жовтня. В коментарях пишуть, що таку картину спостерігали й в інших локаціях у столиці. Це липовий — клоп, або Oxycarenus lavaterae.

Стовбур липи від землі до крони в них. Схоже на якийсь фільм жахів, — підписала фото авторка

За жуками не видно кори

Колонія клопа на стовбурі липи

Що про відомо про липового клопа

Батьківщиною Oxycarenus lavaterae є Середземноморський регіон, комаха теплолюбна. Однак близько 40 років липовий клоп почав поширюватися на північ і північний схід. Комаха оселилася у Франції, Німеччині, Швейцарії, Польщі, Україні та інших країнах Європи.

Цей відносно новий вид для України почали все частіше бачити у лісах, парках та просто посеред міста. Липовий клоп обліплює кору дерев та залишається на корі навіть у мороз -10°C.

Чи є липовий клоп шкідником

Попри свою чисельність, ця комаха не завдає шкоди деревам. Восени та взимку ці клопи зимують у тріщинках кори, утворюючи великі скупчення, а навесні повертаються до активного життя. Найчастіше вони оселяються на липах та каштанах.

Як виглядає липовий клоп

Самка липового клопа може досягати довжини 4,5-5,4 мм. Цей жук має червоне, біле та чорне забарвлення. Верхня частина черевця в них цегляно-червоного кольору, а передні крила безбарвні та прозорі.

Липовий клоп

Раніше "Телеграф" розповідав, що в будинки українців лізе кусюча комаха. Вона може боляче вкусити та завдає шкоди сосновим деревам.