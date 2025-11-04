Якщо є кокон, можете розвести богомолів на ділянці. Що варто робити

Богомол — цікава та корисна комаха

З настанням холодів комахи ховаються на зимівлю. Богомоли зимують в стадії яйця в пінистому коконі, що має назву оотека. Українці намагаються оселити цих корисних комах на своїх ділянках та обговорюють, як це зробити.

Фото оотеки, знайденої на своєму городі, українка показала у Facebook-групі "Комахи України". Поруч був садочок, щоб самка розмістила оотеку там, але вона обрала інше місце. Жінка запитала, що робити з коконом, щоб навесні розвелися богомольчики.

Оотека

Самка зробила кокон у бур'яні

Їй порадили примотати паличку з оотекою на гілку. Бажано захистити її від дощу та снігу. Також варто вибрати таке місце, де до оотеки не дістануться миші та птахи.

Як зимують богомоли

Восени, з настанням холодів, дорослі богомоли (самці та самки) зазвичай гинуть. Перед цим самка відкладає яйця у спеціальний пінистий кокон, який називається оотека. Вона тверда та захищає яйця від низьких температур та впливів зовнішнього середовища.

Богомол

З першими заморозками розвиток ембріонів припиняється, відновлюється лише навесні, коли настає тепла погода. З оотеки вилуплюються маленькі личинки, які схожі на дорослих богомолів.

Що робити, якщо знайшли оотеку

Якщо оотека знаходиться у вразливому місці, яке може бути пошкоджене (наприклад, зламане стебло), її треба надійно прикріпити до міцної гілки чи забору на тій самій висоті. Не можна заносити кокон в тепло, бо зимова сплячка може перерватися, богомольчики з'являться зарано та загинуть.

Як розмножуються богомоли

Богомоли — корисні помічники

Богомол є корисним для саду, а для людей безпечним (можуть лише злегка вщипнути, якщо їх грубо хапати). Ці хижаки полюють на мух, комарів, попелиць, гусениць. Таким чином богомоли допомагають підтримувати баланс в екосистемі. До того ж, за цією комахою цікаво спостерігати.

