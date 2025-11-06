Київ і Львів заполонили червоно-чорні клопи: вони обліплюють дерева, мов у фільмі жахів (фото, відео)

Дерева обліплені комахами? Це клоп Oxycarenus lavaterae — новий вид для України.

Жителі Києва, Львова та Кам’янця-Подільського повідомляють про масові скупчення дрібних червоно-чорних комах на стовбурах дерев. На перший погляд, вони виглядають настрашливо — суцільно обліплюють кору лип, каштанів та навіть тополь. Однак фахівці заспокоюють: це липовий клоп (Oxycarenus lavaterae) — вид, що не становить небезпеки ні для дерев, ні для людей.

Фото та відео масового "обліплення" публікують в групі "Комахи України" на фейсбуці. Модератор Вячеслав Калітенко зазначає, що вони зимують таким гуртом: "частина не переживе і навесні будуть прикріплені трупики лежати. Влітку мало бачите, бо бігають довкола тих лип, на яких зимуватимуть або кормових рослин".

Походження та поширення

Липовий клоп — теплолюбна комаха, характерна для Середземномор’я. Протягом останніх десятиліть цей вид активно розширює свій ареал, рухаючись на північ і схід. Починаючи з 1980-х років його фіксували у Франції, Німеччині, Швейцарії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Польщі, а тепер — і в Україні.

Липовий клоп зимує на стовбурі

Перші випадки спостереження липового клопа в Україні датуються кількома роками тому — зокрема, у Криму. Сьогодні його вже регулярно помічають у різних містах, де комахи зимують на корі дерев навіть за температури -10°C.

Як виглядає липовий клоп

Голова, щиток та вусики — чорні, черевце червонувате, передні крила прозорі. Розміри комахи — від 4,2 до 5,4 мм. Німфи впізнавані завдяки чорній голові та червоному черевцю. За поведінкою — обліпленням дерев, схожі на меншу версію Pyrrhocoris apterus, відомого як солдатики, проте значно менші за розміром і менш строкаті.

Липовий клоп крупним планом – червоно-чорна комаха з прозорими крилами

Ці комахи живляться рослинами родини мальвових — мальвами, гібіскусом тощо. В Україні липовий клоп зазвичай формує два покоління на рік і зимує у дорослому стані, утворюючи густі скупчення під корою лип, рідше — каштанів, тополь чи платанів.

Чи становлять вони небезпеку?

Липові клопи не пошкоджують дерева, не кусають людей і не переносять хвороб. Вони просто зимують у місцях із мікрокліматом, сприятливим для виживання. Експерти радять не турбувати ці скупчення — комахи навесні самостійно розповзуться.

Липовий клоп Oxycarenus lavaterae на корі дерева у Києві

Масові скупчення червоних клопів на липі у Львові

Наукове пояснення явища

За даними дослідження Володимира Титара з Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, яке аналізує розширення європейського ареалу Oxycarenus lavaterae з використанням оптимізованих моделей Maxent, швидке поширення виду почалося з 2017 року.

Покращення прозорості атмосфери з 1990-х років дало комасі теплові переваги під час зимівлі — завдяки ефективнішому нагріванню тіла на сонці. Це дозволило липовому клопу виживати навіть у північніших регіонах. Прогнози свідчать, що оптимальні умови для виду в Україні — у південно-західних областях, зокрема в Закарпатті, але поодинокі популяції вже закріплюються в інших регіонах.

