Створена для осені: "золоту" пташку з мелодійним співом помітили в Україні (фото)
-
-
Вона добре маскується в осінньому лісі
Рідкісна пташка потрапила на камеру на Дніпропетровщині. Йдеться про вільшанку, яку ще кличуть зорянкою.
Знімок фотографа-анімаліста Віктора Севідова розійшовся у соцмережах. Складається враження, що пташка просто створена для золотої осени.
Маленького птаха з рудою грудкою помітили серед осіннього листя. На фото видно, що яскрава помаранчева пляма восени допомогає вільшанці маскуватися.
Вільшанка — що за птах
Вільшанка (Erithacus rubecula) — один із найвідоміших дрібних лісових птахів із яскравими грудьми та дуже мелодійним співом. Найчастіше зустрічається у вологих мішаних і листяних лісах із густим підліском, але уникає відкритих молодих насаджень та чистих сосняків. У містах її частіше можна почути у великих затінених парках, ніж у дворах чи садах.
Гніздо зазвичай влаштовує на землі або біля неї — під корінням, у пеньках, біля кущів чи в нішах старої деревини. Будує їх з сухого листя, трави та моху. Влітку харчується дрібними безхребетними, восени — ягодами, зокрема смородиною, чорницею, черемхою. Саме завдяки співу та помітному забарвленню зорянка добре впізнавана серед українців.
