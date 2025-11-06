Створена для осені: "золоту" пташку з мелодійним співом помітили в Україні (фото)

Вона добре маскується в осінньому лісі

Рідкісна пташка потрапила на камеру на Дніпропетровщині. Йдеться про вільшанку, яку ще кличуть зорянкою.

Знімок фотографа-анімаліста Віктора Севідова розійшовся у соцмережах. Складається враження, що пташка просто створена для золотої осени.

Маленького птаха з рудою грудкою помітили серед осіннього листя. На фото видно, що яскрава помаранчева пляма восени допомогає вільшанці маскуватися.

Вільшанка восени. Фото: Віктор Севідов

Вільшанка — що за птах

Вільшанка (Erithacus rubecula) — один із найвідоміших дрібних лісових птахів із яскравими грудьми та дуже мелодійним співом. Найчастіше зустрічається у вологих мішаних і листяних лісах із густим підліском, але уникає відкритих молодих насаджень та чистих сосняків. У містах її частіше можна почути у великих затінених парках, ніж у дворах чи садах.

Гніздо зазвичай влаштовує на землі або біля неї — під корінням, у пеньках, біля кущів чи в нішах старої деревини. Будує їх з сухого листя, трави та моху. Влітку харчується дрібними безхребетними, восени — ягодами, зокрема смородиною, чорницею, черемхою. Саме завдяки співу та помітному забарвленню зорянка добре впізнавана серед українців.

Днями в Одеській області вперше помітили рідкісну малу білу чаплю. Це птах, який охороняється міжнародними конвенціями та занесений до Червоної книги України.