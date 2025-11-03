Три хижачки, одна з яких "затягнула" на 8 кг: де в Україні це рибне місце (фото)

Чоловік з Рівненщини впіймав три рибини, які важать по 1, 2 та 8 кілограмів

На водоймах України триває сезон ловлі щуки, і місцеві рибалки активно хизуються своїми трофеями. Одному з них вдалось зловити одразу три щуки, одна з яких важила 8 кілограмів.

На Рівненщині рибалка зловив трофейну щуку вагою в 8 кг. Юрій Яремчук розповів, що у водоймі в Деражному водяться великі щуки, і за один вилов йому вдалося впіймати три риби — 8 кг, 2 кг та 1 кг. Про це повідомили на сторінці у Facebook.

Нині невідомо, чи відпустив рибалка свою здобич назад у водойму.

Для довідки

Щука — це хижий прісноводний вид риби родини щукових. Вона має подовжене тіло, пласку голову з великою пащею та численні гострі зуби, якими ловить здобич. Колір зазвичай зелено-сірий із світлішими плямами, що допомагає їй маскуватися серед водяної рослинності.

Щука відома своєю швидкістю та агресивністю, а також тим, що є однією з найпопулярніших риб серед рибалок. Вона живе у прісноводних озерах, річках, ставках і каналах по всій Європі, частині Азії та Північної Америки.

Найкращий час для ловлі щуки — весна та осінь, коли вода має помірну температуру, а риба активно полює. Влітку її теж можна ловити, але вона зазвичай ховається у тіні рослин або підводних укриттях. Зауважимо, що весняне клювання особливо активне після нересту.

