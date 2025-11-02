Майже 7 кілограмів удачі: рибалка з Волині похизувався великою хижачкою (фото)

Чоловіку на гачок спінінгу "почепилась" щука

На Волині рибалка витягнув із місцевої водойми щуку вагою майже сім кілограмів. Нині йде сезон, коли щука найбільш активна перед зимою, тому такі трофеї не рідкість.

Віталію Лузареву вдалось зловити щуку вагою в 6,8 кг. Про це сайту новин Луцька "Конкурент" повідомили читачі.

Щасливий рибалка з щукою

За словами чоловіка, хижачку ловив на спінінг.

Для довідки

Щука — це хижа риба родини щучих з подовженим темно-сірим тілом, світлим черевом та характерними плямами. Вона має гострі зуби й відзначається швидкими й раптовими атаками на здобич, через що є бажаним трофеєм для рибалок.

Найактивніше щуку ловлять навесні після нересту та восени перед зимою. Риба ховається в затінених місцях водойм серед рослинності або біля підводних корчів, щоб ефективно нападати на дрібну рибу.

