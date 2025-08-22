Отакої: в Європі їдко висміяли Путіна після останніх заяв Лаврова

Кубілюс жартома припустив, що Путін насправді маріонетка Лаврова

Останні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо переговорів України та РФ змушують замислитися про те, хто ж реальний хазяїн Кремля — Володимир Путін, або його голова МЗС. Оскільки останній своїми словами нівелює усі домовленості, яких могли досягти Путін та президент США Дональд Трамп.

Про це написав єврокомісар Андрюс Кубілюс, який дуже їдко висміяв Путіна. Кубілюс жартома припустив, що Путін насправді маріонетка Лаврова, бо ніяк інакше заяви російського міністра пояснити неможливо.

"Хто справжній господар у Кремлі: Путін чи Лавров? Як хтось може домовлятися про щось з Путіним, якщо після зустрічі Путіна та Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі?", – написав він.

Нагадаємо, що 21 серпня голова МЗС Росії Сергій Лавров зробив низку заяв, які тотально суперечать усьому, про що могли домовитися Путін та Трамп. Зокрема Лавров почав висувати незрозумілі умови про "ключові питання", які нібито повинні бути вирішені перед тим, як Путін та президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч.

Окрім цього, Лавров заявив, що в число гарантів безпеки України повинні входити проросійський Китай та, несподівано, сама Росія, яка ще й повинна мати право вето на надання Україні військової допомоги у випадку російського нападу. Зрозуміло, що така заява викликала порцію насмішок з боку Білого дому, а західні ЗМІ пишуть, що своїми словами Лавров фактично звів нанівець увесь переговорний процес між Росією, США та Україною — можна сказати, що він просто зірвав переговори.

Відзначимо, що раніше російський лідер під час телефонної розмови 18 серпня з президентом США Дональдом Трампом висловив готовність провести зустріч із президентом України, чого раніше всіляко уникав. Проте із самого початку він почав юлити: спочатку погодився на тристоронню зустріч, потім раптово почав наполягати на двосторонній зустрічі. А коли Трамп фактично погодився на це — у Кремлі почали всіляко відкладати процес, підкреслюючи потребу в "ретельному плануванні та підготовці", паралельно висуваючи неприйнятні умови та роблячи заяви, що на зустрічі, мовляв, ніхто не погоджувався, а мова йшла про "підвищення рівня делегацій до міністерського".